İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

El Bab'da terörsüz bayram

Terör örgütü DEAŞ korkusundan uzak bir bayram geçirmeye hazırlanan Halep’in Bab ilçesi sakinleri, bayram alışverişi için çarşı ve pazarlara akın etti.

24 Haziran 2017 Cumartesi 12:15
El Bab'da terörsüz bayram

Bayramın yakınlaşmasıyla çarşı ve pazarların kalabalıklaştığı ilçede, güvenliği Özgür Suriye Polisi sağlıyor. Dükkan ve çarşıların gece geç saatlere kadar açık olduğu Bab’ta insanlar alışverişlerini genellikle iftardan sonra yapmayı tercih ediyor.

İlçedeki tatlı satan dükkanlar da bayram öncesinde vitrinlerini yöresel tatlılarla süslüyor. İlçe sakinlerinden tatlıcı Vesim Hamdan ise, ‘’Allah’a şükür Bab’ta durum çok iyi. Şimdi de bayram hazırlığı yapıyoruz’ ifadesini kullandı. Suriye’nin kuzeyindeki muhaliflerin kontrolü altında bulunan İdlib’de de Ramazan Bayramı yoğunluğu başladı. İdlibliler, gündüz havanın sıcak olması nedeniyle iftardan sonra alışverişe çıkıyor. İdlibli esnaf Ahmed Abbud, bayram için kurulan pazarlardaki sebze, meyve ve bunun gibi birçok gıdanın büyük kısmının Türkiye’den geldiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 12:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollandalı gazeteci serbest bırakıldı
    1. Hollandalı gazeteci serbest bırakıldı
    2. Sudan Devlet Başkanı Beşir, Suudi..
    3. Bayramda o kentin nüfusu ikiye..
    4. Hükümetten hayvanlara 'devlet şefkati'
    5. Hindistan'da bir köye Trump'ın adı..
    6. Yunanistan petrol ve doğalgaz arayacak
    7. ABD ve Çin Kuzey Kore için el sıkıştı!
    8. Yunanlardan komik açıklama: Bu..
    9. Bayramdan önce bunlar yapılmalı
    10. İşgalciler yine saldırıya geçti...
    11. Fatih Erbakan - Saadet Partisi..
    12. AB yatırımda yine Türkiye'yi seçti
    13. Bruma'dan pişman eden goller
    14. Fenerbahçe'de büyük deprem! Bunu kimse..
    15. El Bab'da terörsüz bayram
    16. Elveda Ramazan, hoş geldin bayram
    17. Bir güzellik merkezi faciası daha!
    18. Fenerbahçe'ye kötü haber! Geri dönüyor
    19. Hafızası gitti, dostlukları gitmedi!
    20. ''Lokum ve çikolata alırken dikkat''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı