El Bab'da terörsüz bayram

Bayramın yakınlaşmasıyla çarşı ve pazarların kalabalıklaştığı ilçede, güvenliği Özgür Suriye Polisi sağlıyor. Dükkan ve çarşıların gece geç saatlere kadar açık olduğu Bab’ta insanlar alışverişlerini genellikle iftardan sonra yapmayı tercih ediyor.

İlçedeki tatlı satan dükkanlar da bayram öncesinde vitrinlerini yöresel tatlılarla süslüyor. İlçe sakinlerinden tatlıcı Vesim Hamdan ise, ‘’Allah’a şükür Bab’ta durum çok iyi. Şimdi de bayram hazırlığı yapıyoruz’ ifadesini kullandı. Suriye’nin kuzeyindeki muhaliflerin kontrolü altında bulunan İdlib’de de Ramazan Bayramı yoğunluğu başladı. İdlibliler, gündüz havanın sıcak olması nedeniyle iftardan sonra alışverişe çıkıyor. İdlibli esnaf Ahmed Abbud, bayram için kurulan pazarlardaki sebze, meyve ve bunun gibi birçok gıdanın büyük kısmının Türkiye’den geldiğini ifade etti.