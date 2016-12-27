Cloudflare

El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan

Terör örgütü DEAŞ PKK'nın Diyarbakır Sur'da uyguladığı taktiği El Bab'da uygulamaya koydu. PKK'nın EYP'lerini adım adım imha eden komandolar şimdi DEAŞ'ı aynı yöntemle El Bab'dan temizleyecek.

El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
Eklenme: 27 Aralık 2016, 01:07
Bu haber 5.234 kez okundu

Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın en kritik aşaması olan El Bab'da TSK ve ÖSO'nun ilerleyişi sürüyor. Geçtiğimiz gün El Bab'ın hakim tepesini ele geçiren birlikler takviye komandoların da bölgeye ulaşmasıyla DEAŞ'ı adım adım bitirme harekatına başladı.

SOKAKLARDA TEMİZLİK

El Bab'ın girişini kuşatan TSK ve ÖSO, bundan sonra tıpkı Sur ve Nusaybin'deki gibi sokak sokak temizlik yapacak. El Bab'da PKK'nın hendek kazdığı ilçelerde uyguladığı taktiğin benzerini uygulayan DEAŞ terk ettiği yerlere EYP döşüyor, öldürülen teröristlerin üzerine de bomba düzeneği yerleştiriyor. Daha önceden deneyimi olan komandolar bu tuzakları tek tek imha ediyor. TSK sivillerin zarar görmemesi için gereken hassasiyetin gösterildiğini belirtti.

SİVİLLER KATLEDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılana açıklamada, "25 Aralık günü Bab ilçe merkezinden kaçmaya çalışan sivillerin engellenmesine yönelik düzenlediği mayın/el yapımı patlayıcılı saldırıda en az 30 sivilin öldüğü, çok sayıda sivilin de yaralandığı öğrenilmiştir" denildi.

BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 19 Aralık'ta yaralanan sözleşmeli er Mehmet Ünal, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düştü. Şehidin cenazesi, memleketi Yozgat'a toprağa verilecek.

İDLİB’E OPERASYON HAZIRLIĞI

Halep’te ateşkes sağlandıktan sonra şehirden tahliye edilip İdlib’e geçen muhalifler, burada Nusra Cephesi’nden ayrılıp aileleriyle birlikte yarın Türkiye’ye geçiyor. Aileleri Türkiye’de koruma altına alınacak olan muhalifler birkaç gün içinde Fırat Kalkanı Operasyonu’na dâhil olacak.

TERÖRİSTLERİN KÖKÜ KAZINMIŞTI

Terör örgütü PKK'nın hendek kazdığı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 103 gün süren operasyonlarda 271 PKK'lı etkisiz hale getirilmiş, toplam 359 el yapımı patlayıcının imha edilmişti. Nusaybin'de ise 81 günde tamamlanan operasyonda 495 terörist etkisiz hale getirilmiş, 508 barikat kaldırılmış, 52 çukur kapatılmış, 1213 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilmişti.

HEDEFLER BOMBALANIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de 125 günden bu yana sürdürülen harekatta karadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 113 hedefi ve 1 uçaksavar mevzi bombalanarak imha edildi.  DEAŞ’ın sivilleri tehdit ederek Bab meskun mahallinde kalmaya zorladığı, ana yol ve sokaklarda çok sayıda barikat ve engeller kurarak çıkışlarını engellediği, mayın ve el yapımı patlayıcı kullanarak harekete duyarlı sensörler ile çok sayıda tuzak hazırladığı el yapımı patlayıcıları arazi, yol, bina yapısına uygun malzemeler ile kamufle ederek doğal görünüm sağladığı belirlendi.  

 
Etiketlertsktürk askeridaeşsur planıel babidlib
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
"Gülen akıl hastanesine götürüldü""Gülen akıl hastanesine götürüldü"

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ, terör…

El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek planEl Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan

Terör örgütü DEAŞ PKK'nın Diyarbakır Sur'da uyguladığı taktiği El Bab'da…

Allah-u Ekber Dağları'nda -20 derecede saygı nöbeti!Allah-u Ekber Dağları'nda -20 derecede saygı nöbeti!

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında, KAÜ Sarıkamış Beden…

"Müslüman Noel kutlamaz" eylemi yapan gençlere taciz!"Müslüman Noel kutlamaz" eylemi yapan gençlere taciz!

Anadolu Gençlik Derneği Tuzla Şubesi, geçtiğimiz Pazar günü Tuzla'nın en…

FETÖ'den fitne operasyonu! O ülkeyle Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalıştı!FETÖ'den fitne operasyonu! O ülkeyle Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalıştı!

FETÖ'nün Mısır üzerinden Arapça yayın yapan ZamanArabic.com sitesi yalanda sınır…

PKK’ya büyük darbe… O isim gözaltına alındıPKK’ya büyük darbe… O isim gözaltına alındı

İzmir'de KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet…

Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...

Türkiye'nin yoğun diplomatik çabaları sonucu Halep'ten tahliye edilen muhalif savaşçıların…

Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...

Denizli’de başlayan Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılan…

Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!

TBMM Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun…