El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan

Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın en kritik aşaması olan El Bab'da TSK ve ÖSO'nun ilerleyişi sürüyor. Geçtiğimiz gün El Bab'ın hakim tepesini ele geçiren birlikler takviye komandoların da bölgeye ulaşmasıyla DEAŞ'ı adım adım bitirme harekatına başladı.

SOKAKLARDA TEMİZLİK

El Bab'ın girişini kuşatan TSK ve ÖSO, bundan sonra tıpkı Sur ve Nusaybin'deki gibi sokak sokak temizlik yapacak. El Bab'da PKK'nın hendek kazdığı ilçelerde uyguladığı taktiğin benzerini uygulayan DEAŞ terk ettiği yerlere EYP döşüyor, öldürülen teröristlerin üzerine de bomba düzeneği yerleştiriyor. Daha önceden deneyimi olan komandolar bu tuzakları tek tek imha ediyor. TSK sivillerin zarar görmemesi için gereken hassasiyetin gösterildiğini belirtti.

SİVİLLER KATLEDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılana açıklamada, "25 Aralık günü Bab ilçe merkezinden kaçmaya çalışan sivillerin engellenmesine yönelik düzenlediği mayın/el yapımı patlayıcılı saldırıda en az 30 sivilin öldüğü, çok sayıda sivilin de yaralandığı öğrenilmiştir" denildi.

BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 19 Aralık'ta yaralanan sözleşmeli er Mehmet Ünal, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düştü. Şehidin cenazesi, memleketi Yozgat'a toprağa verilecek.

İDLİB’E OPERASYON HAZIRLIĞI

Halep’te ateşkes sağlandıktan sonra şehirden tahliye edilip İdlib’e geçen muhalifler, burada Nusra Cephesi’nden ayrılıp aileleriyle birlikte yarın Türkiye’ye geçiyor. Aileleri Türkiye’de koruma altına alınacak olan muhalifler birkaç gün içinde Fırat Kalkanı Operasyonu’na dâhil olacak.

TERÖRİSTLERİN KÖKÜ KAZINMIŞTI

Terör örgütü PKK'nın hendek kazdığı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 103 gün süren operasyonlarda 271 PKK'lı etkisiz hale getirilmiş, toplam 359 el yapımı patlayıcının imha edilmişti. Nusaybin'de ise 81 günde tamamlanan operasyonda 495 terörist etkisiz hale getirilmiş, 508 barikat kaldırılmış, 52 çukur kapatılmış, 1213 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilmişti.

HEDEFLER BOMBALANIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de 125 günden bu yana sürdürülen harekatta karadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 113 hedefi ve 1 uçaksavar mevzi bombalanarak imha edildi. DEAŞ’ın sivilleri tehdit ederek Bab meskun mahallinde kalmaya zorladığı, ana yol ve sokaklarda çok sayıda barikat ve engeller kurarak çıkışlarını engellediği, mayın ve el yapımı patlayıcı kullanarak harekete duyarlı sensörler ile çok sayıda tuzak hazırladığı el yapımı patlayıcıları arazi, yol, bina yapısına uygun malzemeler ile kamufle ederek doğal görünüm sağladığı belirlendi.