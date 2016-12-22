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El Bab'da öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinden canlı bomba yelekleri çıktı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El Bab operasyonunda öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde görülen canlı bomba yelekleri dikkat çekti.

El Bab'da öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinden canlı bomba yelekleri çıktı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 20:05
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4 Ağustos 2016'da başlayan ve 121. gününe giren Fırat Kalkanı Harekâtı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO ile birlikte düzenlediği operasyonlarda bugüne kadar 1005 DEAŞ'li terörist öldürüldü. Bölgeden gelen bilgilere göre DEAŞ'lı teröristlerin yüzlerce araca zırh takıp bombalı araç haline getirdiği ve teröristlerin çoğunun canlı bomba yeleği giydiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLARDA ORTAYA ÇIKTI

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ üyelerinin onlarca bombalı saldırısı da askerlerin dikkati ile önlendi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, çok sayıda teröristin, yanlarına zırh takıp bomba yükledikleri 100'den fazla araçla saldırı girişimleri önlendi. Bomba yüklü aracın peşinden ilerleyen diğer araçlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin bazılarının ise üzerlerinde canlı bomba yeleği bulunduğu görüldü. Teröristlerin hem bomba yüklü araçla, hem de canlı bomba olarak askerlerin bulunduğu mevzilere yönelik düzenlemeyi planladıkları intihar eylemleri engellendi. Etkisiz hale getirilmelerinin ardından fotoğrafları çekilen teröristlerin birçoğunun üzerinde intihar yeleği olduğu de görüldü.

 

Türk askerleri bir yandan hendeklerdeki el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmeye çalışırken, diğer yandan ise kar ve sisli havayı fırsat bilerek intihar eylemi için üzerlerine gelen teröristlerle mücadele ediyor.

BOMBALI ARAÇLAR TESPİT EDİLİP VURULUYOR

Bombalı araçlar, keşif vasıtaları ile tespit edilip savaş uçaklarının nokta operasyonları ile vuruluyor. El Bab'ın ele geçirilmesinin ardından Türk ordusunun desteğindeki ÖSO unsurları, Münbiç'e yürüyecek.

 
Etiketlerel babterörist
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