Cloudflare

El Bab’da ev ev DEAŞ’lı aranıyor

TSK, Fırat Kalkanı harekatı'nın 122. gününde, DEAŞ’ın Rakka ile birlikte en büyük yığınağı yaptığı El Bab’da operasyonlarına devam ediyor. El-Bab'da ev ev DEAŞ’lı aranıyor

El Bab’da ev ev DEAŞ’lı aranıyor
Eklenme: 23 Aralık 2016, 08:30
Bu haber 3.370 kez okundu

Fırat Kalkanı harekâtı, son 3 gündür en zorlu mücadeleye sahne oluyor. DEAŞ’ın Rakka ile birlikte en büyük yığınağı yaptığı El Bab’da meskûn mahal çatışmaları devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) benzer bir mücadeleyi daha önce Güneydoğu’da terör örgütü PKK’ya karşı vermiş, bölge teröristlerden temizlenmişti.

Fırat Kalkanı harekâtında 122 gün geride kaldı. 100 bin nüfuslu El Bab’da sıkışan terör örgütü DEAŞ, son çare olarak intihar saldırılarına yoğunlaştı. El Bab’da yapılaşmanın müstakil evlerden oluşması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin ev ev terörist taraması yaptığı öğrenildi. Bu durumun operasyonun hem süresini uzattığı hem de tuzaklanmış patlayıcı riskini artırdığı belirtildi. El Bab’da son 3 günde 200’e yakın teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

EL BAB OPERASYONUNA 750 BORDO BERELİ KATILDI


DEAŞ kuzeyden El Bab’a ulaşan iki ana güzergâha mayın ve el yapımı patlayıcı döşediği için TSK ve muhalifler kente farklı alanlardan girdi. Operasyona katılan Türk askeri sayısının 750 civarında olduğu belirtiliyor. TSK’ya bağlı zırhlı ve piyade tugayları da sınır hattında ihtiyat kuvveti olarak müdahaleye hazır bekletiliyor. Özel Kuvvetler Komutanı (ÖKK) Korgeneral Zekai Aksakallı’nın, operasyonu bizzat yerinden yönettiği öğrenildi.

El Bab’da kontrolün tam anlamıyla sağlanmasının zaman alacağı tahmin ediliyor. Ancak El Bab’ın kontrol altına alınmasıyla birlikte DEAŞ’ın Suriye’deki direnci kırılacak. Sıra DEAŞ’ın kalesi konumundaki Rakka’ya yönelik operasyona gelecek.

TSK’nın bu süreçte Rakka’ya girmeden önce doğuda Menbiç ve batıda Mare hattına yönelerek PYD ile mücadeleye başlayabileceği belirtiliyor. Böylece kontrolü sağlanan alanlara yönelik PYD tehdidi ile PYD’nin kantonları birbirine bağlayarak doğudan batıya uzanan şerit oluşturma hevesi de sona erdirilmiş olacak.

El Bab’da kontrol sağlandığında TSK’nın Suriye rejim güçleri ve İran destekli unsurlarla karşı karşıya gelme riski de bulunuyor. Moskova’da Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan mutabakatın, bu riski yüksek olasılıkla ortadan kaldıracağı değerlendiriliyor.

Vatan

 
EtiketlerDAEŞel baab
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • El-Bab'taki çatışmada neler yaşandı? Kahramanlar anlattı
  • Suikastçi 15 Temmuz'da bakın neredeymiş!
  • Emniyet'ten flaş uyarı!
  • 'Fırat'ın batısı temizlenene kadar bu operasyon bitmeyecek'
  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • Günün âyet ve hadisi
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
El Bab’da ev ev DEAŞ’lı aranıyorEl Bab’da ev ev DEAŞ’lı aranıyor

TSK, Fırat Kalkanı harekatı'nın 122. gününde, DEAŞ’ın Rakka ile birlikte…

Amerika'dan Suriye itirafı: Başarısız oldukAmerika'dan Suriye itirafı: Başarısız olduk

ABD'nin Suriye'deki politikasının başarısız olduğunu itiraf eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü…

Bağdat yönetiminden skandal karar!Bağdat yönetiminden skandal karar!

Bütçe görüşmeleri tamamlayan Bağdat yönetimi, terör örgütü Haşdi Şabi milislerine…

Türk vekilden Arapça karşılamaTürk vekilden Arapça karşılama

Daha önceİsrail Başbakanı Netanyahu’nun elini sıkmayarak protesto eden ,…

ABD kabullendi: Başarısız olduk!ABD kabullendi: Başarısız olduk!

ABD'den, Suriye'de politik bir geçiş süreci sağlama yönündeki diplomatik girişimlerde…

Arapça konuştu diye uçaktan attılar!Arapça konuştu diye uçaktan attılar!

ABD'nin Delta Havayolları'na ait uçakta telefonda annesi ile Arapça konuşan…

ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesiABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi

Türkiye’de seküler(dini değerlerin olmadığı) geleneğin bozulmaması gerektiğini iddia eden ABD’li…

Trump'tan tehlikeli çağrı!Trump'tan tehlikeli çağrı!

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin nükleer silah kapasitesinin artırılması…

Rusya’dan Suudi Arabistan’a teklifRusya’dan Suudi Arabistan’a teklif

Rusya, Türkiye ve İran ile beraber , Suriye’de barışın sağlanması…