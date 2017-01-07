El Bab'da ​DEAŞ'ın sözde 3 ​emiri öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 137. gününde operasyonlar devam ediyor.



Bu kapsamda, bugün muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Gruplarınca havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildi.



Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen terör örgütü DEAŞ hedeflerine atış yapılarak, terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edildi.



Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 35 hedefe hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucunda 18 silah mevzisi haline getirilmiş bina, 5 kontrol noktası, 3 silahlı araç, 2 karargah binası ve 7 barınma amaçlı kullanılan bina imha edildi. İçlerinde üst düzey 3 emirin de bulunduğu 37 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmalarda bir astsubay şehit oldu.



Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgesinde güvenlik riski doğuran Suriye'nin kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği belirtildi.



