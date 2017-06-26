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El Bab'da bayram namazı! Zekai Paşa da orada

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da bulunan Mehmetçik, ibadetlerini de ihmal etmiyor.

26 Haziran 2017 Pazartesi 17:22
El Bab'da bayram namazı! Zekai Paşa da orada

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerine karşı art arda darbeler vurdu.

Cerablus'tan sonra El Bab'a kadar ilerleyerek bölgeyi terörden temizleyen Mehmetçik, Suriyelilerin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağladı.

MEHMETÇİK NAMAZDA

Ramazan Bayramı'na El Bab'da giren Mehmetçik, bayram namazını şehirdeki camide kıldı. Namazın ardından görevli askerler birbirleriyle bayramlaştı.

ZEKAİ PAŞA DA EL BAB'DA

El Bab'da bulunan Özel Kuvvetler Komutanı Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da namazdan sonra minberden kısa bir konuşma yaptı.

El Bab'da çekilen fotoğrafları güvenlik uzmanı Abdullah AğarTwitter hesabından paylaştı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 17:22
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