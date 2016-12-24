El Bab’da ABD ihaneti

Akit’in güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı’nda Türkiye’ye kurulan tuzak deşifre oldu. Türkiye’nin, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda ağır kayıplar verip geri çekilmesi için, ABD, Irak merkezi yönetimi ve İran’lı milislerin Musul operasyonunu gevşettiği, DEAŞ’ın El Bab’a odaklanması amacıyla harekatların askıya alındığı ortaya çıktı. Akit’e bilgi veren askeri kaynaklar, Musul ve Rakka operasyonlarının gevşetilmesindeki amacın, DEAŞ’ın El Bab’a odaklanmasını sağlamak olduğunu belirtirken, DEAŞ’ın Musul ve Rakka’daki militanlarını da El Bab’a kaydırdığını ifade ettiler. Yeni haritaların çizilmesinin bölgenin istikrarsızlaştırması üzerine olacağını ancak yeni çizilen haritalarda yeni kurulan devletçiklerin hiçbir devletçiğe huzur getirmeyeceğini dile getiren uzmanlar, Irak ve Suriye’de büyük operasyonlara imzan atan Türkiye’nin nihai hedef olarak gözüktüğünü söyledi.

OPERASYONLARI GEVŞETTİLER

İstihbarat birimleri, Türkiye’nin düşman olarak gördüğü unsurlarla ittifak içindeki koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye’deki DEAŞ operasyonlarının Kasım sonu itibariyle durma noktasına geldiğini belirledi. 30 bin Irak askeri, İranlı milis güçleri, onlarca ülkenin hava desteği sağladığı Musul operasyonun komik gerekçelerle askıya alındığı, ABD’nin destek verdiği PYD’li teröristlerin de Türkiye’ye rağmen El Bab yönünde ilerleyişinin bir anda durduğu tespit edildi. Akit’e bilgi veren askeri kaynaklar “Türkiye’nin El Bab’a yürümesi PKK’ya devletçik kurdurma ve DEAŞ üzerinden bölgeyi kaos ortamına sürükleme planına büyük darbe vurdu. Bu nedenle Türkiye’nin El Bab’ı almasına engel olmak için Musul, Rakka operasyonları askıya alındı. Burada amaç DEAŞ’lı teröristlerin Musul, Rakka ve diğer bölgelere kuvvet göndererek bölünmesini engellemek. Örgütün bütün gücüyle El Bab’a odaklanıp Türkiye’ye ağır kayıplar verdirerek geri çekilmesini sağlamak. Örgüt bu sayede Musul ve Rakka’daki militanlarının bir bölümünü El Bab’a kaydırmış durumda. Ahlaksız ve aşağılıkça bir oyun oynanıyor” dedi.

TÜRKİYE HİÇBİRİNDEN ÇEKİLMEMİŞTİR

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Türkiye’nin El Bab operasyonunda dikkatli adımlar attığını kaydetti. Operasyonların başarı olması halinde öteden beri söylenen yeni haritalar çizilemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu,“Yeni haritaların çizilmesi bölgenin istikrarsızlaştırılması üzerine olacak ancak yeni çizilen haritalarda yeni kurulan devletçikler hiçbir devletçiğe huzur getirmeyecek. Şimdiye kadar Türkiye girdiği yerlerin hiçbirinden çekilmemiştir. Karşısında çete görünümlü birlik vardır düzenli ordu yoktur. Dolayısıyla başarma şansları hiç yoktur. Bu tür caydırıcı unsurlar kullanılacaktır ama adım adım zafere doğru ilerliyoruz. Türkiye burada dikkatli davranıyor mayınlı araziler, el yapımı bombalar bunlardan dolayı yavaş yavaş ilerliyor. Fakat emin adımlarla zafere doğru ilerliyoruz” açıklamasında bulundu.

GÜNEYDEN PYD’NİN GEÇİŞİNİ ENGELLEDİK

PYD’nin Güneydoğu hattında ilerleyişinin durdurulmasına da dikkat çeken Sofuoğlu, “Biz en azından Cerablus hattındaki sınırı güvenlik altına aldık. Bundan sonra da Münbiç, Afrin’e yönelecektir ki Türkiye güneyindeki terör yuvalarının oluşmasını engelleyecektir. Türkiye’nin güvenliği için son derece önemli görüyorsunuz ki PKK üzerinden Türkiye içinde de FETÖ tarafından yaptırılmakta eğer bu odaklar ortadan kaldırılırsa Türkiye bu sorunları tereyağından kıl çeker gibi halletmiş olacak” ifadelerini kullandı.

EL BAB DÜŞTÜKTEN SONRA RAKKA’DA DÜŞECEK

DEAŞ’ın El Bab’ı adeta kale gibi savunduğuna işaret eden Sofuoğlu, “El Bab düştüğünde Rakka yolu açılacak. Direnç noktaları iyice kırılmış olacak. Örgüt, Rakka’da aslında güvende değil, Rakka’da Amerikalılar saldırmadığı için güvende. El Bab düştükten sonra Rakka da düşecek, psikolojik bir kırılma noktası yaşanacak. Yani onlara PYD üzerinden lojistik destek gönderme ihtimalleri de azalacak. Dolayısıyla bu Rakka’nın düşmemesi lazım. Cerablus düştükten sonra El Bab’a kadar ilerledikten sonra birçok psikolojik savunma hatlarını kaybettiler. Artık militan da devşiremiyorlar. Yani kritik eşik aşıldı” şeklinde konuştu.

MUHAMMED UZUN



