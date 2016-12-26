El Bab'a yola çıkıyorlar

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Halep’te tahliye edilerek İdlib’e geçen muhalifler, birkaç gün içinde Fırat Kalkanı Operasyonu’na dâhil olacak.

Halep’te Rusya ve rejimin aylar süren bombardımanının ardından birkaç kilometrekarelik alana sıkışan muhalifler ve siviller, Rusya ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla sağlanan ateşkes sonrası 15 Aralık itibariyle İdlib’e gönderilmişti.

Tahliyeler sürerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye Özel Temcilsi Staffan De Mistura, rejimin İdlib’e de operasyon düzenlemesinden endişe ettiklerini söylemişti.

İDLİB'DEN FIRAT KALKANI'NA

Tahliyeler sırasında Halep’ten çıkarak İdlib’e giden muhalif kaynakların Al Jazeera’ye verdiği bilgiye göre Rusya ve rejim, Türkiye’nin talebi üzerine şu an için İdlib’e yönelik büyük bir bombardıman yapmıyor.

Türk yetkililer, son tahliyelerin de 22 Aralık günü tamamlanmasıyla birlikte İdlib’deki muhalif savaşçıların ve ailelerin isimlerini aldı.

KOORDİNASYONA BAŞLANDI İDDİASI

El Bâb’da acil ihtiyaç olması sebebiyle bu muhaliflerin birkaç gün içinde Suriye'ye geçerek operasyona katılması planlanıyor. Halep'ten tahliye edilen bazı komutanlar Türkiye'de koordinasyon için çalışmaya başladı.

Nureddin Zengi birlikleriyle Türkmen Mehmed Fatih, muntasır Billah ve Sultan Murad Tugayları’na mensup bu muhaliflerin sayısının 300'ün üzerinde olması bekleniyor. El Bâb’da savaşan yaklaşık iki bin kişilik Özgür Suriye Ordusu mensubunun çoğunluğu da bu tugaylara dâhil olan ve farklı bölgelerden gelen muhaliflerden oluşuyor.