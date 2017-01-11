El Bab saldırısının koordinatlarını ABD mi verdi?

“El Bab'a girmemiz, kantonların birleştirilmesi oyununu bozdu. Rahatsızlık buradan kaynaklanıyor. ABD, PYD'ye evet dedi, şimdi de dönmeye çalışıyorlar. Bocalıyorlar, kafaları karışık” yorumu yapıldı.



KOORDİNATLARI ABD Mİ VERDİ?



El Bab'da 14 askerimizin şehit olduğu saldırının koordinatlarının ABD tarafından verildiği iddiasını sordum. Kesin bir dille, “Koordinatları ABD vermedi. ABD'ye tepkilerimiz var ama ABD'siz de olmaz. ABD içinde bir süredir Türkiye'ye yönelik yanlış politikalarımız, Türkiye'yi Rusya'ya yakınlaştırdı yönünde eleştiriler var” denildi.



NE OLMUŞTU?



22 Aralık'ta El Bab Operasyonunu yürüten Türk askerlerine saldırı düznelenmiş ve 14 asker şehit olmuştu. İki gün sonra açıklama yapan TSK saldırı ile ilgili Esed rejimini suçlamıştı. Rusya saldırıyı rejimin yaptığını reddetmişti.