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'El Bab' operasyonundan tüyleri diken diken eden detaylar!

Terör örgütü DEAŞ'ın kalesi El Bab'a girmek için 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan gece operasyon başlatan Özel Kuvvetler, daracık alanlarda kurulan sıcak teması anlattı. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın aktardığı bilgilere göre, kızılca kıyamet koptu ve DEAŞ'lılar korkuyla kaçıştılar dört bir yana...

'El Bab' operasyonundan tüyleri diken diken eden detaylar!
Eklenme: 23 Aralık 2016, 16:11
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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede ilerleyişini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü DEAŞ'ın en kritik noktalarından El Bab'a operasyon gerçekleştiriyor. El Bab'ın hakim tepesi olan Akil Dağı'na geçtiğimiz gece tırmanan Mehmetçik, yaşadıklarını Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'a tüyleri diken diken detaylarıyla anlattı.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, operasyonu Facebook sayfası üzerinden detaylarıyla paylaştı.

20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan gece silah ve mühimmatlarını alan askerlerin hedefi, DEAŞ'ın üs haline getirdiği hastaneydi. Her taraf mayınlıydı.

Mehmetçik, gece 02.00 sıralarında Akil Dağı'ndaki hastaneye sızmayı başardı. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, yaralı askerlerin operasyon sonrası kendisine anlattıklarını anbean yazdı:

"Her taraf mayın, bubi-tuzağı, EYP doluydu. Her yerde dikenli tel vardı. Çamur, kaygan bir de. Aç kalalım, donalım, çok da vay vay, yeter ki Akil Dağı'nı ve oradaki tahkim hastaneyi alalım. Hepsine rağmen bastık herifleri. Kızılca kıyamet koptu daracık alanlarda. Göğüs göğüse, gırtlak gırtlağa girdik birbirimize... Tutunamadılar bile. Korkuyla, panikle kaçıştılar dört bir yana, saklanmaya, saklandıkları yerlerden taramaya, atmaya çalıştılar. Biz de onları göme göme ele geçirdik hastane bölgesini. Bunların hepsini de gece güne kavuşmadan, 3-6 aralığında güneş doğmadan yaptık.Sağ kalanlar kaybolup gittiler karanlıkla. Sonra güneş doğdu. Tekrar saldırıya geçtiler. Ne varsa attılar ellerinde. Saatlerce hiç durmadı. Saatlerce şarapnel, mermi uçuştu her bir yanda. Roketler, havanlar, mermiler paralandı içimizde, her bir yanımızda, tepemizde.

Bombalı araçla saldırdılar

Bombalı araçla yapılan saldırıyı ise askerler şöyle anlattı: “Çok soğuktu hava. Kar yağmaya başladı. Zaten yaştık, çamurluyduk, ıslaktık, kanlıydık. Teröristler sustu bir ara. Onlar susunca biz de sustuk. Zaten tepeyi tutmuş, artık elimizde kalsın diye savunuyorduk. Bir de çok geniş, tüm alanı tutmak çok zor. Herkes bir yerde, çatışmalar devam ediyor. Özellikle az kişiyiz, zaten sızma yaptık, uçtayız, kalplerine saplanmışız, bir de sızma az kişiyle yapılır, hâlâ sızmanın o safhasındayız. Üstüne bir de her taraf ev, her evden ateş geliyor. Ortalık bir kez daha kızılca kıyamet. Bir de kar yağışı. Pus. Ve bir bombalı araç çıktı. Aramıza daldı. Sonra iki boğuk patlama daha. 10 şehit, 20 yaralı. Tabur komutanımız, canımız, binbaşımız da şehit oldu."

 
EtiketlerTerör örgütü DEAŞEl BabEl Bab operasyonutüyleri diken diken eden detaylarTSKÖSOFırat KalkanıMehmetçikFırat Kalkanı HarekatıAkil DağıGüvenlik Uzmanı Abdullah Ağar
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no name

dun aksam 19 dakikalik bir video izledim..deas kamerasindam...evet ...bu isi ne kadar profosyonel yaptiginiz görünmekte..

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Mustafa hasret

Arkadaşım deaş adı ama deaşın içerisinde pkk ve birçok ülkeden adam var

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no name

iyideneden deas..deas ne zamanve nerede turkiye ye dusmanlik yapti ?deas kim ..?neredeler ?amaclari ne ?turkiye neden deas ile çatışıyor ?kirk yildir yaptigi teror eylemleri ile turkiye devletinin hedefine giremeyen pkk terör örgütüvar iken nasil olduda bir anda deas turkuyede hic bir eylem yapmamis iken turkiyenin hedefinde ilk siradan yer buldu...?devlet büyüklerideas bahane turkiyeyi suriyeye sokmak istiyorlar diyordu ..ve simdi suriyedeyiz..abd ingiltete avrupa turkuye daha cok deas ile mucadele etmeli diyordu bu gun ediyoruz tuaf degil mi ?suleyman sah turbesi turk topragi tehdit altinda iken turkiye sadece geri cekilme operasyonu yapti !!!esed turk ucagini vurdugunda turkiye hicbir karsilik vermedi !!suriyedengelen tehdit lere karsi bu pkk nin ocalanin 15 yil beka vadisinde kaldigi bilinmekte iken turkiye hicbir mudehalede bulunmadi !!!merasim sokak ve daha bir cok pyd ypg destekli merasim sokak saldirisi basta olmak uzere kobaniden terör ihraci yapilmakta peki neden turkiye bu bolgede operasyon yapmamakta ısrarediyor..pyd ypg neden vurulmuyor..deas terörise pyd ypg nedir ?deas kafa kesen insan yakan terörorgutu ise konsolosluk görevlilerini neden selbes birakti..?nasil bir dolap ceviriyorsunuz bunu anlamiyorum...abd ye muttefikdeyip ingilterenin istedigi istikamette giden benim ulkem turkiye de olsa dogru yolda gitmiyor...ve bu savas turk devletinin ve milletinin savasi değil...pkk kandildehic orayaoperasyon yapan gordunuz mu ?ama ben suriyede savasan turk askeri gordum...siyasi makamlarim kisisel egolarindan kaynakli bir savas turk milletini git gide tehdit etmekte...umarim millet nasil bir pislige bulasdiginin farkinda dir..ve yarin suriye iran rusya turkiye masaya oturup el sikisirsa şaşırmayın..ve yine yarin turkiye geri cekilirse de şaşırmayın...

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