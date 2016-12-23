'El Bab' operasyonundan tüyleri diken diken eden detaylar!

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede ilerleyişini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü DEAŞ'ın en kritik noktalarından El Bab'a operasyon gerçekleştiriyor. El Bab'ın hakim tepesi olan Akil Dağı'na geçtiğimiz gece tırmanan Mehmetçik, yaşadıklarını Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'a tüyleri diken diken detaylarıyla anlattı.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, operasyonu Facebook sayfası üzerinden detaylarıyla paylaştı.

20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan gece silah ve mühimmatlarını alan askerlerin hedefi, DEAŞ'ın üs haline getirdiği hastaneydi. Her taraf mayınlıydı.

Mehmetçik, gece 02.00 sıralarında Akil Dağı'ndaki hastaneye sızmayı başardı. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, yaralı askerlerin operasyon sonrası kendisine anlattıklarını anbean yazdı:

"Her taraf mayın, bubi-tuzağı, EYP doluydu. Her yerde dikenli tel vardı. Çamur, kaygan bir de. Aç kalalım, donalım, çok da vay vay, yeter ki Akil Dağı'nı ve oradaki tahkim hastaneyi alalım. Hepsine rağmen bastık herifleri. Kızılca kıyamet koptu daracık alanlarda. Göğüs göğüse, gırtlak gırtlağa girdik birbirimize... Tutunamadılar bile. Korkuyla, panikle kaçıştılar dört bir yana, saklanmaya, saklandıkları yerlerden taramaya, atmaya çalıştılar. Biz de onları göme göme ele geçirdik hastane bölgesini. Bunların hepsini de gece güne kavuşmadan, 3-6 aralığında güneş doğmadan yaptık.Sağ kalanlar kaybolup gittiler karanlıkla. Sonra güneş doğdu. Tekrar saldırıya geçtiler. Ne varsa attılar ellerinde. Saatlerce hiç durmadı. Saatlerce şarapnel, mermi uçuştu her bir yanda. Roketler, havanlar, mermiler paralandı içimizde, her bir yanımızda, tepemizde.

Bombalı araçla saldırdılar

Bombalı araçla yapılan saldırıyı ise askerler şöyle anlattı: “Çok soğuktu hava. Kar yağmaya başladı. Zaten yaştık, çamurluyduk, ıslaktık, kanlıydık. Teröristler sustu bir ara. Onlar susunca biz de sustuk. Zaten tepeyi tutmuş, artık elimizde kalsın diye savunuyorduk. Bir de çok geniş, tüm alanı tutmak çok zor. Herkes bir yerde, çatışmalar devam ediyor. Özellikle az kişiyiz, zaten sızma yaptık, uçtayız, kalplerine saplanmışız, bir de sızma az kişiyle yapılır, hâlâ sızmanın o safhasındayız. Üstüne bir de her taraf ev, her evden ateş geliyor. Ortalık bir kez daha kızılca kıyamet. Bir de kar yağışı. Pus. Ve bir bombalı araç çıktı. Aramıza daldı. Sonra iki boğuk patlama daha. 10 şehit, 20 yaralı. Tabur komutanımız, canımız, binbaşımız da şehit oldu."