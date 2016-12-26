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El Bab Operasyonu'ndan kötü haber

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan bir acı haber daha! Geçtiğimiz günlerde El Bab'daki saldırıda yaralanan ve tedavi altına alınan asker şehit oldu.

El Bab Operasyonu'ndan kötü haber
Eklenme: 26 Aralık 2016, 10:32
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Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan ve geçen hafta DEAŞ terör örgütü militanlarının El Bab'da düzenlediği saldırıda yaralanan bir asker, tedavi gördüğü Gaziantep'te kurtarılamayarak şehit oldu.

BU SABAH ŞEHİT DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye sınırının terör örgütü ve terör unsurlarından temizlenmesi için 24 Ağustos günü başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan birliklerden Tatvan 10'uncu Komando Alayı'nda görevli bir sözleşmeli er, geçen hafta El Bab'da, DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda ağır yaralandı. Saldırının ardından önce sınır hattına, ardından ise helikopter ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan asker, sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 38'inci şehidi olan askerin, otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 
EtiketlerSuriyeFırat Kalkanı HarekatıTürk Silahlı KuvvetleriDEAŞAdli Tıp Kurumu
HABER YORUMLARI
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Sidk

Musluman muslumani mi kiriyor.Hadi gidin isinize rica edin daisci abilerinizede ummet kan aglarken yangin yerine donen islam cografyasinda kafirlerle savassin.Birde siz saf misiniz dais gercekten Musluman olsa kafir bati bu kadar silahi bunlara verirmiydi.Bu harici yobaz kafayla cihat her muslumanin borcudur.Safligi birakip gidip yatin belki rahat doseklerinizde cenneti bulursunuz.Allah adina kimsenin bizi kandirmasina aldanmayacagiz artik.

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azra

Vahdet kardaş allah senden razi olsun senin gibi sada musulmanlari allah yardımcıları olsun. musulman demek gerçek olmak demektir .

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Cemil nadir özgün

Şahin Aydemir sen o şerbetten tas tas iç.ne oturuyorsun?

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selım

Gariban anadoluçocukları.

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resul

Akpnin yöneticileri çocukları sağ olsun yeter onlar ölmesin zavalilerin çocukları şehit olsun birsey olmaz.zalimere yaşasın cehennem.

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Şifai

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah, yakınlarına başsağlığı, sabır diliyorum.

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Vahdet

Müslüman müslümanı kırıyor bunun neresi şehitlik. Şehit, müslüman kişinin ülkesini gayrimüslümlerden korurken ölmesiyle, şehitlik mertebesine ulaşmaktır. Burada ölen müslüman öldüren müslüman. Batı bizi istediği gibi oynatıyor.

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Cem Öztürk

Ne güzel haber aslında Allah bizede o vizeyi verir inşaallah. Birde şehidimize sorabilsek başına gelen kötü mü diye?Belki acı haber diyebiliriz. Haberde cihaddır zulme karşı. İslamiyete hizmet etmesi destek vermesi gerekir haberin. Haberi Kötü olarak verip düşmanı sevindirecek bizim moralimizi bozacak şekilde verilmesi kötü olan

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Şahin aydemir

.....Kötü haber yerine "Bir kahramanımız şehadet şerbetini içti" deseniz ve hadiselere güzel tarafıyla baksanız ve insanların içine karamsarlık atmasanız daha güzel olur, sizin gibi ehl-i imanada böyledi yakışır

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