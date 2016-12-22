El Bab operasyonu ile ilgili flaş sözler: Rusya, ABD, İran, Katar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış töreninde konuştu. Bizim mücadelemiz terör örgütünün arkasındaki güçler diyen Erdoğan, "Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde, eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır. Halbuki biz hala Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz. Açık konuşmak lazım; Türkiye, İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bizim asıl mücadelemiz terör örgütlerinin arkasındaki güçler. Bu mücadele; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

ÖLDÜRÜLEN DEAŞ'LI SAYISI 200 CİVARINDA

El Bab operasyonuyla ilgili konuşan Erdoğan, "Dün El-Bab'da şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 16 şehitimiz var, 200'e yakın DEAŞ'lı öldürüldü. Bunun gereğini yapıyoruz. Tüm bunlar yapılırken diplomasi ile yürüyoruz. Rusya, Amerika, İran, Irak, Katar'la görüşmelerimizi yapıyoruz" dedi.

"YAŞADIĞIMIZ CAN ACISI MÜCADELE AZMİMİZİ BİLİYOR'

Yaşadığımız acılar mücadele azmimizi bilyor diyen Erdoğan şunları dile getirdi: "Mezhep ve meşrep farklılıkları üzerinden bizi bölmeye çalışıyorlar. Etnik bölücülük zehrini kürt kardeşlerimize zerk etmeye çalıştılar. Mezhep bölücülüğü zehrini alevi kardeşlerimize.. Hamdolsun başaramadılar... Suriye'de Irak'ta Libya'da oynadıkları oyunu ülkemize taşıyamadılar. 15 Temmuz bir ihanet çetesinin mensupları eliyle Türkiye'ye diz çöktürme operasyonuydu. Son dönemde PKK terör örgütünün, DEAŞ terör örgütünün, FETÖ'nün hunharca saldırmaları.. Canımızı yakmayı hedefliyorlar ama bu can acısı mücadele azmimizi biliyor. Çünkü biz Yunus Emre'nin dediği gibi ölürse ten ölür canlar ölesi değil. Şehitlerimizin bedenlerini toprağa veriyoruz ama ematlerine sahip çıkmakta ve mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. En küçük bir durma asla söz konusu değil. Şu anda içinde bulunduğumuz durum bambaşka. 79 milyon diğer tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak mücadele etmeliyiz."