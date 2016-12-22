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El Bab neden bu kadar önemli?

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab'ı çembere aldı. Peki El Bab nerede? El Bab, Türkiye için neden bu kadar önemli? İşte El Bab ile ilgili bilmek istediğiniz detaylar...

El Bab neden bu kadar önemli?
Eklenme: 22 Aralık 2016, 00:37
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Fırat Kalkanı Operasyonu'nda TSK destekli ÖSO güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab'ı çembere aldı. Muhaliflerin bugün büyük operasyon için harekete geçmesi ve kasabayı temizlemesi bekleniyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab'ı kuşattı. Bölgede Rakka dışında DEAŞ'ın elindeki tek stratejik bölge olan El Bab'a 2 kilometre mesafede bulunan muhaliflerin, büyük operasyon için düğmeye basacağı öğrenildi.

EL BAB'IN İDARİ YAPISI

El Bab, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor. İç savaş öncesinde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bu kasaba, önemli bir sanayi merkezi olarak biliniyor.

Türkçe adı "Kapı" olan kasaba, sadece doğu ile batı değil, aynı zamanda kuzey ve güney yönlerinde de önemli bir kavşakta bulunuyor. Kasabanın nüfusunun önemli bir kısmını Sünni Araplar oluşturuyor.

DEAŞ, 2013'TE EL BAB'I ELE GEÇİRDİ

El Bab, Kasım 2013'te DEAŞ'ın eline geçti. terör örgüyü PYD, kuzeydoğuda bulunan Menbic'i aldıktan sonra El Bab'a ilerlemeyi planladıklarını açıklamış ancak 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı ile bu bu planı başlamadan son bulmuştu.

EL BAB NEDEN ÖNEMLİ?

Coğrafi konumu, El Bab'a çok kritik bir kavşak olarak stratejik önem kazandırıyor.

El Bab; Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'den başlayarak, İdlib, Halep ve Menbic'ten geçerek Irak'a doğru uzanan M4 otobanının kuzeyden gelen en önemli yollardan biriyle kesişme noktasında yer alıyor. Bu nedenle, Cerablus ile birlikte burası, DEAŞ'ın başkent olarak ilan ettiği Rakka ve Deyr ez Zor'a giden ana yolun üzerinde bulunuyor.

DEAŞ, İKİNCİ BAŞKENT OLARAK KULLANIYOR

Bu hat, DEAŞ'ın yaklaşık 2,5 yıl boyunca kuzeyden eleman getirdiği ana güzergah oldu. Bu stratejik öneminde dolayı, bazı kaynaklar, buranın DEAŞ tarafından "ikinci başkent" olarak görüldüğünü öne sürüyor.

 
EtiketlerFırat Kalkanı Operasyonuterör örgütü DEAŞEl Bab
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