El Bab için öğretmen alımı başladı

YENİAKİT.COM.TR - Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı operasyonu ile Terör örgütü DEAŞ'ten özgürleştirilen Türk Silahlı Kuvvetleri Eylül ayında yeni eğitim döneminin başlayacağı kent için öğretmen alımı başlattı.

Türk Silahlı kuvvetleri ile ortak çalışan kent konseyi bir bildiri yayınlayarak kentte büyük bir Öğretmen açığı olduğunu ve başvuruların acil şekilde değerlendirileceğini duyurdu.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr