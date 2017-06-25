Kahraman üsteğmenin adı El Bab'da bir caddeye verildi

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Tarık Üsteğmen’in hikayesini için kaleme aldı. Tarık Üsteğmen, Fırat Kalkanı Harekatı’nın sembol isimlerinden biri oldu. Tunceli Komando Tugay’ından gelen birliğin subaylarındandı. Gencecik bir bölük komutanıydı. Harekata katıldığı andan itibaren de hep en önde oldu.

‘AT UNUT ÜSTEĞMEN’

Ona verilen görev komutanları tarafından ‘At, unut’ olarak adlandırıldı. Çünkü hangi görev verildiyse ne yapıp edip yerine getirdi. Bu görevlerden biri de Kuaybah Köyü göreviydi. Kuaybah köyü, Çobanbey El Bab anayolu ile Ahterin-Azez hattını doğuya bağlayan ana yolu kontrol eden bir köy. Kritik öneme sahip. ÖSO tarafından ele geçirildikten sonra DEAŞ bu köyü geri almak defalarca taarruz gerçekleştirdi. Tarık üsteğmen komutasındaki ÖSO her seferinde kahramanca direndi ve köyü bırakmadı. Sonunda da DEAŞ köyü alamayacağını anladı. Bu köyün tutulması daha sonra yapılacak bütün harekatları kolaylaştırdı. Tarık Üsteğmen’in aldığı görevlerde hiç sorun yaşanmadı. Ayrıca gerek ÖSO gerekse sivil halkla çok iyi ilişkiler kurdu. Kendini herkese sevdirdi. Henüz 30 yaşındaydı. Yaşı küçük ama kendi çok büyük bir kahramandı. Komutanlarına sorduğumda ise ağız birliği etmişçesine şöyle anlattılar onu: Tarık Üsteğmen Fırat Kalkanı harekatının sembol isimlerinden biridir. Büyük, çok büyük bir kahramandır. Müdahil olduğu bütün görevlerden zaferle çıktı. Sonunda da şehit oldu.

ADI YAŞAYACAK

DEAŞ cephede onu hiç alt edemedi. Hep o zafer kazandı. Ancak şahadeti hain bir EYP sonucunda oldu. Bir bakıma DEAŞ onu çatışmayla hiç yenemedi. 8 Şubat tarihinde içinde bulunduğu araç Bab’ın kuzeyinde bir EYP’ye çarptı ve orada böylece Hakk’ın rahmetine kavuştu. Şimdi adı El Bab’da bir caddede yaşıyor...

KOMUTANI ANLATTI

‘Kuayah’ta destan yazdı’

Tarık Üsteğmen’i özel kuvvetlerdeki ÖGK komutanı ile de konuştum. Bana onunla ilgili şu cümleleri kullandı: Bir Tarık Üsteğmen vardı. Tunceli komandodan... El Rai’nin güneyinde Kuaybah köyünün hakimindeki tepelik hattın ele geçirilmesi gerekiyordu. Daha önce bu tepedeki zırhlı unsurlarımız DEAŞ’ın hedefi olmuştu. Güdümlü tanksavarları orada o kadar çok kullandılar ki. TOW’lar, Milan’lar, Cornet’ler, Bu DEAŞ saldırısında şehit ve yaralılarımız olmuştu. İki komando kolunun oraya sızarak tepeyi ele geçirmesi emredildi. Bu iki komando kollarının emir komutası Üsteğmen Tarık’taydı. Ateş ve manevrayla tam bir destan yazarak DEAŞ’tan tepeyi aldılar.

İNTERNET SİTESİ AÇTILAR

El Bab El Bab olalı böyle asker gördü mü?

Şehit üsteğmen için yakınları internette www.tarikkocoglu.com adıyla sayfa açtı. Bu sayfaya yüzlerce yorum yağdı. Bunlardan biri de El Bab’da görevli olan silah arkadaşındandı: El Bab acaba El Bab olalı senin gibi yiğit, gözü kara, yüreği tertemiz bir asker gördü mü? Bence görmedi göremez de. Şimdi sen ve diğer şehitlerimiz sayesinde burada çocuklar koşuyor sokaklarda. Allah hepinizden razı olsun diyorlar. Rahat uyu...