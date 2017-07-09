Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

El arabası ile trafik kuralına böyle uydu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, trafikte kırmızı ışıkta duran araçların yanında elindeki el arabasıyla bekleyen vatandaş ilginç görüntü oluşturdu.

09 Temmuz 2017 Pazar 19:11
El arabası ile trafik kuralına böyle uydu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, trafikte kırmızı ışıkta duran araçların yanında elindeki el arabasıyla bekleyen vatandaş ilginç görüntü oluşturdu.

İsmail Özen isimli sürücü, Sevindik Mahallesi'ndeki araba pazarı mevkisinde, bir vatandaşın el arabasıyla trafik ışıklarında beklediğini gördü.

O anları cep telefonuyla görüntüleyen Özen, yaptığı açıklamada, bir kişinin el arabasıyla kırmızı ışıkta beklediğini gördüğünü belirterek, "Akşam işten eve gidiyorduk. Aracımla kırmızı ışıkta beklediğim sırada bir kişinin de el arabasıyla hareketsiz şekilde beklediğini fark edince bu anı kaydettim. Adam gerçekten ışıkta bekledi ve yeşil yanınca da arabalar gibi hareket etmeye başladı. Şaştım kaldım." dedi.

Görüntüler

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kimliği öğrenilemeyen kişinin, el arabası ile motorlu araçlar gibi kırmızı ışıkta beklediği görülüyor.

Yol boş olmasına rağmen geçmeyen el arabalı kişi, yeşil ışık yanınca diğer araçlar gibi yoluna devam ediyor.

Görüntüyü kaydeden İsmail Özen'in, "Bakın görüyorsunuz değil mi? Denizli'de gelişme var. Adam el arabası ile kırmızı ışıkta bekliyor." dediği de duyuluyor.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 19:11
  1. Denizli
  2. el arabası
  3. ışık
  4. kırmızı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'den aranan ByLock'cu gelin ve damat düğünde yakalandı
    1. FETÖ'den aranan ByLock'cu gelin ve..
    2. El arabası ile trafik kuralına böyle..
    3. TÜVTÜRK’ten araç sahiplerini..
    4. TSK 24 bin kişi alacak! İşte başvuru..
    5. Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na..
    6. CHP'li Erdoğdu, AK Parti mitingini..
    7. Kılıçdaroğlu Maltepe'de: Yürüyüşümüz..
    8. Trafik denetimleri tüm yurtta artırıldı
    9. İbadi zafer ilan etti!
    10. ABD güdümlü füze kruvazörü Boğaz'dan..
    11. Atatürk Havalimanı'nda esrarengiz koku..
    12. LPG’li araç kullananlar dikkat!
    13. Papa'dan G20 yorumu: Tehlikeli..
    14. İsrail Gazzeli kanser hastalarına bile..
    15. İncirlik'te hareketlilik! Almanlar..
    16. 40 yaş üstü gebeliklerde büyük risk
    17. Hurdacıdan topladığı parçalarla..
    18. CHP, yürüyüşüne Türk bayrağını almadı!
    19. iPhone 8 kablosuz şarj yüzünden..
    20. Güneş çarpmasına doğal öneriler
    Caninin eşi konuştu! Daha önce de...
    Caninin eşi konuştu! Daha önce de...
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...