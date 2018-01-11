Ekvator kırmızı bültenle aranan o isme vatandaşlık verdi

İsveç Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre Wikileaks'in kurucusu Julian Assange Ekvator vatandaşı oldu.

2012 yılından beri Londra'daki Ekvator Büyükelçiliği'nde yaşayan dışarı çıkamayan Julian Assange Ekvator vatandaşlığı'na müracaat etmişti. Ayrıca Ekvator'da yayınlanan El Universo gazetesi'de Assange'ın Ekvator vatandaşı olduğunu yazdı.

Şimdi Ekvator vatandaşı olduğu için sadece İngiltere'de yargılacak Julian Assange ABD'ye ait gizli dosyaları basına sızdırmakla suçlanıyordu.

DİPLOMATİK STATÜ TALEBİNE İNGİLTERE'DEN RET

İngiltere, Ekvator hükümetinin Wikileaks'in kurucusu Julian Assange’a diplomatik statü verilmesi talebini geri çevirdi.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ekvador hükümetinin geçtiğimiz günlerde Assange’a İngiltere’de diplomatik statü verilmesini talep ettiğini ancak bu talebin reddedildiğini bildirdi.

Ekvador ile bu konuda herhangi bir görüşme sürdürmediklerini belirten Sözcü, “Ekvador bu sorunun çözüm yolunun Julian Assange’ın adaletle yüzleşmek için büyükelçiliği terk etmesi olduğunu biliyor.” ifadesini kullandı.

İsveç’te Assange hakkındaki tecavüz iddialarını içeren dava mayıs ayında düşürülmüştü.

45 yaşındaki Assange, yaklaşık 6 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi 2012 yılında, Avustralya vatandaşı Julian Assange'ın 2010 yılında iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından 2012 yılının Haziran ayında İngiltere'deyken İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İngiliz polisi, Assange'ın Ekvador Büyükelçilik binasını terk etmesi durumunda Haziran 2012'de mahkemeye çıkmadığı için Westminster Sulh Hukuk Mahkemesinin daha önce verdiği tutuklama emrini yerine getireceğini duyurmuştu

Ekvador, çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange'ın siyasi iltica talebini kabul etmişti.