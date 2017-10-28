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Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak'ın Galata Kulesi'den atlayışı ertelendi

Ekstrem sporcusu Koçak'ın Galata Kulesi'den bugün yapacağı atlayış hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 11:02
Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak'ın Galata Kulesi'den atlayışı ertelendi

European Outdoor Film Tour (EOFT) Turkey tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında ekstrem sporcusu Cengiz Koçak'ın Galata Kulesi'den bugün yapacağı atlayış hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Etkinlik komitesinden alınan bilgiye göre, EOFT etkinlikleri kapsamında Koçak'ın Galata Kulesi'nden yapmayı planladığı, serbest atlayış olarak bilinen "base jump" atlayışı hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

Atlayışın haftaya yapılacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 11:02
  1. ekstrem sporcu
  2. Cengiz Koçak
  3. Galata Kulesi
  4. Anadolu Ajansı
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