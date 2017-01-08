Eksi 5 derecede deniz keyfi

İstanbul Sarayburnu Sahili'nde sabah saatlerinde biraraya gelen yaklaşık 20 kişilik grup, denize girdi.

Eksi 5 derecede deniz keyfi
Eklenme: 08 Ocak 2017, 13:17
Bu haber 616 kez okundu

Soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeyen ve kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' ismini veren grup, tek tek denize atladı ve kısa süre yüzdükten sonra denizden çıktı.

VÜCUDUMUZ SUYA DAYANIKLI

Dondurucu soğuğa rağmen denize girmenin, kendilerini iyi hissetmelerini sağladığını söyleyen Yüksel Sönmez, "Denize girmeye yazın başlıyoruz ve kar da olsa fırtına da olsa fark etmiyor. 12 ay boyunca sürekli girdiğimiz için vücudumuz suya artık dayanıklı. Bu, suyun bize vermiş olduğu bir şifa" dedi. Yusuf Özinal ise, vücudu dinç tutmak için denize girdiğini ve soğuk havadan etkilenmediğini söyledi.

Eksi 5 derecede deniz keyfi

Eksi 5 derecede deniz keyfi

Eksi 5 derecede deniz keyfi

Eksi 5 derecede deniz keyfi

 
Etiketlerdeniz
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.