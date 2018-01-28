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Eksi 40 derece! Türkiye'ye buradan gelecek...

TürkAkım projesinin Türkiye`ye yılda 15,75 milyar metreküp Rus gazı taşıyacak 930 kilometre uzunluğundaki birinci hattının açık deniz kısmındaki 530 kilometrelik bölümünün inşa edilmesiyle projede yarı yol geçildi.

28 Ocak 2018 Pazar 14:56
Eksi 40 derece! Türkiye'ye buradan gelecek...

Türkiye'den bir grup basın mensubu, projeyi finanse eden ve  işletmecisi olacak Rus doğalgazşirketi Gazprom'un davetlisi olarak TürkAkım'ı  besleyecek ana sahalardan biri olan ve "Rusya'nın doğalgaz başkenti" diye  nitelendirilen Novi Urengoy'a geldi. Buradaki doğalgazüretim sahaları ve sondaj  kuyularına yapılan ziyaretler sonrasında, şirket yetkilileri proje ve bölgeye  ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, TürkAkım'ın yılda 15,75 milyar  metreküp Rus gazını Türkiye'ye taşıyacak 930 kilometrelik birinci hattının deniz  kısmındaki 530 kilometresi inşa edildi. Böylece Türkiye’nin bir yıllık doğalgaz  ihtiyacının yaklaşık yüzde 35’ini karşılayacak ilk hattın yapımında yarı yol  geçildi.

Bu hat üzerinden gaz arzının 2019'da başlaması planlanırken, TürkAkım'ın Avrupa'ya yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak ikinci  hattının ise Türkiye-Rusya münhasır ekonomik bölgesi sınırına kadar olan yaklaşık  224 kilometrelik bölümü döşendi.

Rusya'nın Anapa kıyısından Kıyıköy'e kadar uzanacak birinci hat, Boru  Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) inşa edeceği boru hattı ile Lüleburgaz'a  getirilecek.

Avrupa'nın kullanımı için ayrılan ikinci hattın kara kısmı ise BOTAŞ  ve Gazprom'un ortak kuracağı bir şirket tarafından inşa edilecek ve bu hat İpsala  üzerinden Avrupa'ya gidecek. TürkAkım'ın ikinci hattının izleyeceği güzergah  henüz netleşmedi.

Halihazırda Ukrayna üzerinden Türkiye'ye Rus gazını taşıyan Batı  Hattı'nı ikame edecek TürkAkım'ın, transit riski olmadan taşıma yapılacağı için  Türkiye ve bölgenin enerji güvenliğine önemli bir katkı sunması öngörülüyor.

Gazprom'un yüzde 100 iştiraki olan South Stream şirketi tarafından  inşa edilen TürkAkım'ın finansmanı Gazprom tarafından sağlanıyor.

AVRUPA, SON 25 YILDIR GAZPROM'UN EN BÜYÜK MÜŞTERİSİ 

Şirket yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, Gazprom'un Avrupa'ya  doğalgaz ihracatı 2012'den sonra giderek artmaya başladı. Geçen yıl Avrupa'ya 190  milyar metreküp gaz ihraç eden Gazprom'un son 25 yıldaki en önemli müşterisi  Avrupa oldu.

Avrupa'ya gaz sevkiyatını güvenli bir şekilde sürdürmek için iki yeni  doğalgaz boru hattı inşa ettiklerini dile getiren şirket yetkilileri, bunlardan  birinin TürkAkım, diğerinin ise 55 milyar metreküp kapasiteli Kuzey Akım 2  olduğunu ifade etti.

Gazprom'un yüzde 51, Alman E.ON, Shell, Avusturyalı OMV ve  BASF/Wintershall şirketlerinin yüzde 10'ar ve Fransız ENGIE'nin yüzde 9 hisse  sahibi olacağı New European Pipeline Ortak Girişim şirketi tarafından inşa  edilecek Kuzey Akım 2, açık denizde inşa edilecek iki hat yoluyla Almanya  üzerinden Avrupa'ya gaz iletecek.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 40'IN ALTINDA 

Hava sıcaklığının çoğunlukla eksi 40 derecenin altında olduğu Novi  Urengoy çevresinde bulunan doğalgaz sahaları, Gazprom'un doğalgaz üretiminin  yüzde 70'inden fazlasını karşılarken, 12 trilyon metreküp gaz rezerviyle dünyanın  ikinci ve Rusya'nın da en büyük doğalgaz kaynağı konumunda bulunuyor.

Sibirya’nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’nde kutup dairesi civarında  beş bin kilometreden daha geniş bir alana yayılan Urengoy sahasında doğalgaz,  doğalgaz kondensatı ve petrol üretiliyor.

Bölgedeki hayatın neredeyse tamamı doğalgaz endüstrisine dayalı ve  1975 yılında kurulan Novi Urengoy şehri tamamıyla Gazprom'un finansal  yardımlarıyla devam eden sosyal bir hayata sahip. Şehirdeki okullar, alışveriş  merkezleri ve sosyal alanlar şirket tarafından inşa edilmiş ve masrafları da yine  şirket tarafından karşılanıyor.

Yılın dokuz ayı kar altında bulunan ve Kutup soğuklarının hakim olduğu  bölgedeki halk, günlük hayatlarını sürdürebilmek ve açık havada çalışabilmek için  özel koruyucu kıyafetlere ihtiyaç duyuyor.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 14:56
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