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Eksi 25 derecede ‘teröre lanet’ yürüyüşü

Ağrı’da eksi 25 derecede “Teröre Lanet Kardeşliğe Davet” sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Eksi 25 derecede ‘teröre lanet’ yürüyüşü
Eklenme: 23 Aralık 2016, 19:09
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Ağrı’da cuma namazı çıkışında Vali Musa Işın’ın destek verdiği ve sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından “Teröre Lanet Kardeşliğe Davet” yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Ağrı Valisi Musa Işın, Savcı Sayan, Ağrı vali yardımcıları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Merkez Camii önünde başlayan yürüyüş, Abide Meydanı’na kadar devam etti. Yürüyüşte ‘Ağrı teröre mezar olacak’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Kahrolsun PKK’ sloganları atıldı. Yürüyüş sonrası Abide Meydanı’nda toplanan vatandaşlara seslenen Savcı Sayan, "Bugün buradan bütün dünyaya sesleniyoruz. Siz Türkiye’yi bölemeyeceksiniz. Siz Kürtler ile Türkleri düşman edemeyeceksiniz. Bugün Ağrı’da bu soğukta, eksi 25 derecede milletimizin gözlerine baktığımda bunu görüyorum. İnşallah hep böyle devam edecek. Değerli Ağrılı hemşehrilerim, bugün bu saatten itibaren PKK’yı da, DEAŞ’i de, FETÖ şeytanı da, bugün o Amerikan’ın, o büyük şeytanın bütün çocuklarını terbiye etme görevi bize düşmüştür" dedi.

PKK’nın gözünü kan bürüdüğünü ifade eden Ağrı Valisi Musa Işın, “Sizin ile ne kadar gurur duysak azdır. Siz kahraman bir halksınız. Bunu 15 Temmuz’da gösterdiniz, bugün de gösteriyorsunuz. Sizin gayretinizle, sizin kahramanlığınızla biz ne kadar övünsek azdır. Bütün Türkiye bilsin ki Ağrı halkı vatanına aşık, milletine aşık bir halktır. Buradan ilan ediyoruz, biz bayrağımızı indirmeyeceğiz ölümümüz pahasına, ölürüz ezanımızı susturtmayacağız, ölürüz vatanımızı çiğnetmeyeceğiz, ölürüz vatanımızı böldürtmeyeceğiz, ölürüz devletimizi çöktürtmeyeceğiz, ölürüz Suriye olmayacağız, ölürüz kardeşliğimizi bozdurtmayacağız. PKK’nın gözünü kan bürümüştür. 32 yıldır kandan beslenmektedir. 32 yıldır Kürtleri ve Türkleri öldürmektedir. 32 yıldır bu topraklara nifak tohumları ekmektedir. Ama Allah’a şükürler olsun ki Türk ile Kürt’ü ile bu topraklarda yaşayan 80 milyon insan bu oyuna gelmemiştir. Birliğini ve beraberliğini muhafaza etmektedir. Şeytan ne kadar Müslüman ise PKK ve başındakiler de o kadar Kürt’tür, bunu bilesiniz. PKK başta 80 milyon olmak üzere esas itibariyle Kürtlerin dinine, namusuna ve canına düşmandır. Şunu iyi bilelim değerli kardeşlerim; PKK’yı yere batıracak, toprağın dibine gömecek olan Kürtlerdir, sizlersiniz. Kürtleri, PKK temsil edemez. PKK haydut bir terör örgütüdür. PKK canidir, eşkıyadır. PKK, insanlıktan çıkmış canavar hayvandan daha aşağılık bir mahluktur. Başka bir şey değildir” diye konuştu.

 
Etiketlerteröre lanet kardeşliğe davetağrı haberleri
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Ömer halis

helal olsun işte budur Türk kürt arap biz hep birlikte Türkiyeyiz

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