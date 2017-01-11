Eksi 20'de yaşam mücadelesi

Umuda yolculuklarında Batı Avrupa ülkelerine ilerlemelerine izin verilmeyen ve bu nedenle Makedonya'nın Sırbistan sınırındaki Tabanovce kasabasındaki kampta yaşamlarını sürdüren sığınmacılar, zorlu kış şartlarında büyük zorluklar yaşıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ve sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı kampta, yarısı çocuk 84 sığınmacı yaşam mücadelesi veriyor.

Uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşları, kapasiteleri dahilinde sığınmacıların temel ihtiyaçlarını gidermeye çaba gösterse de kamptaki sığınmacılar çoğu zaman yapılan yardımlarının yetersiz olduğunu, sık sık su ve yiyecek gibi ihtiyaçlarından mahrum kaldıklarını söyledi.

Suriyeli Muhammed Asim, beş kişilik ailesiyle birlikte 11 aydır Tabanovce'deki sığınmacı kampında kaldığını belirterek, Batı Avrupa ülkelerine gitmelerine neden izin verilmediğini anlamadığını aktardı.



Böylesine zorlu yaşam koşulları altında yaşamak yerine Yunanistan'a ya da Türkiye'ye dönmeyi tercih ettiğini vurgulayan Asim, Tabanovce'de geçirdikleri her gün koşulların daha da zorlaştığını ifade etti.



Asim, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğüne işaret ederek, "Bu soğukta küçük torunumuz ile daha da zorlanıyoruz. Bazen ölmekten korkuyoruz." dedi.



Zaman zaman elektrik sıkıntısı yaşadıklarını ve bu nedenle ısınamadıklarını kaydeden Asim, Tabanovce'deki hayatlarını "hapishane" olarak nitelendirdi.



Iraklı İbrahim Salih de üç aydır kampta olduğunu ve bu süre içinde birçok sorunla karşılaştığını dile getirerek, "Elektrik sıkıntımız var. Giysilerimizi yıkayabileceğimiz sıcak suyumuz yok. Burada kalmak istemiyorum. Buradan gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakanı Nuhiu'dan ziyaret



Makedonya İçişleri Bakanı Agim Nuhiu, Tabanovce'deki kampı ziyaret ederek buradaki çocuklara oyuncak hediye etti.



AA muhabirine açıklamada bulunan Nuhiu, görevinin yanı sıra ne şartlarda olursa olsun, insanlara saygıda bulunmakla yükümlü olduğunu belirterek, kampı denetlemek için ziyaret etmediğini, buradaki çocukları görmek ve onlarla keyifli vakit geçirmek için geldiğini söyledi.



Makedonya'da yaklaşık 220 sığınmacı var



Tabanovce'nin yanı sıra Makedonya'nın Yunanistan sınırındaki Gevgeli kasabası ve başkent Üsküp'teki kamplarda halen yaklaşık 220 sığınmacının kaldığı tahmin ediliyor.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), daha önce yaptığı açıklamada, Tabanovce ve Gevgeli'deki sığınmacı kamplarının birkaç saatlik konaklamalar için uygun olduğu ancak daha uzun süreli kalımlar için uygun şarlara sahip olmadığı uyarısında bulunmuştu.



BMMYK, buralarda kalan insanların daha fazla hareket özgürlüğüne ve uzun süre konaklayabilecek daha iyi şartlara ihtiyacı olduğunu belirtiyor.