Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eksi 18 dereceye rağmen akın ettiler

Yarı yıl ve hafta sonu tatili sebebiyle Uludağ'a akın edenler, dağ yolundaki yoğun kar sebebiyle teleferiğe akın etti. Teleferik kuyruğu ana yola kadar uzandı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 13:51
Eksi 18 dereceye rağmen akın ettiler

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, eksi 18 derece soğuk olmasına rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Yarı yıl ve hafta sonu tatilini Uludağ'da Karın tadını çıkarmak ve kayak yapmak isteyen tatilciler teleferiğe akın etti. Son iki gündür yaşanan şiddetli fırtına ve tipi yüzünden dağ yolunun kapanmasından endişe eden tatilciler, araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp, dağa teleferik ile çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı. Metrelerce kuyruğun oluştuğu teleferik istasyonlarında tatilcilerin ana yola taştığı görüldü.

Kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar, "Sömestr tatili sebebiyle dağa çıkıyoruz. Dünyanın en uzun tek halatlı teleferiği. Fiyatları uygun. Bu yüzden teleferiği tercih ediyoruz. Yaklaşık 1 saattir sıradayız, ama bundan şikayetçi değiliz" dedi.

 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 13:51
  1. uludağ
  2. kar
  3. teleferik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den pişkin Afrin açıklaması
    1. ABD'den pişkin Afrin açıklaması
    2. ABD'den insanlık dışı hareket! Elleri..
    3. Türkiye tüm Avrupa'yı geride bıraktı
    4. Türkiye'den ABD'ye YPG çağrısı
    5. Bozdağ çok sert çıktı: Bunlar Türk..
    6. Dört işlem yapamayan 'vale' olamayacak
    7. İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye..
    8. Ali Koç, neden Fenerbahçe başkanlığına..
    9. 'Siviller ölüyor' yaygarasına karşı..
    10. Reza Zarrab kayıplara karıştı
    11. Eksi 18 dereceye rağmen akın ettiler
    12. Türkiye'de yetiştirilen bu sebze 25..
    13. İşte Osmanlı casuslarının gizli..
    14. Adalet yürüyüşü böyle olur!
    15. YPG'li teröristleri Mehmetçik korkusu..
    16. İlçeyi karıştırdı! Dedikoduyu duyan..
    17. CHP'li Umut Oran istifa etti
    18. Türkiye'de bir ilk! Bitcoin..
    19. Kılıçdaroğlu: Aman ha Afrin konusuna..
    20. Kahraman Metmetçiğin sabah uykusu
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı
    Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı
    170 ödülü olan komando geri döndü
    170 ödülü olan komando geri döndü