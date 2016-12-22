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Ekrem Dumanlı ve 55 FETÖ'cünün mal varlıklarına el konuldu

FETÖ soruşturması kapsamında, kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ile gazeteci Bülent Keneş'in de aralarında bulunduğu 54 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Ekrem Dumanlı ve 55 FETÖ'cünün mal varlıklarına el konuldu
Eklenme: 22 Aralık 2016, 18:26
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında adli işlem yapılan örgütün yöneticilerinden Cevdet Türkyol ve Abdullah Aymaz ile kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazeteciler Bülent Keneş, Bülent Korucu, Ali Ünal, Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında, haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli işlem yapılan 54 şüphelinin mal varlıklarına el konulması talep edildi.

Talebi kabul eden İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, şüpheliler Zafer Özsoy, Yüksel Durgut, Veysel Ayhan, Şeref Yılmaz, Şenol Kahraman, Süleyman Sargın, Şahin Alpay, Sevgi Akarçeşme, Sedat Yetişkin, Ömer Karakaş, Osman Nuri Öztürk, Oktay Vızvız, Nuriye Ural, Nevzat Güner, Mümtazer Türköne, Mustafa Ünal, Murat Avcıoğlu, Mehmet Akif Afşar, Mehmet Kamış, Lalezer Sarıibrahimoğlu, Kemal Soydemir, Hüseyin Döğme, Hilmi Yavuz, Hamit Çiçek, Hakan Taşdelen, Fevzi Yazıcı, Faruk Akkan, Faruk Kardıç, Erkam Tufan Aytav, Melih Kılıç, Ekrem Dumanlı, Cuma Kaya, Cevdet Türkyolu, Bülent Korucu, Bülent Keneş, Ali Bulaç, Ali Ünal, Ali Akbulut, Alaatin Güner, Ahmet Turan Alkan, Ahmet Metin Sekizkardeş, Zeki Önal, Osman Nuri Arslan, Metin Tamer Gökceoğlu, Mehmet Özdemir, İhsan Duran Dağı, Hamit Bilici, Behçet Akyar, Adil Gülcek, Abdullah Katırcıoğlu, Abdullah Aymaz, Hüseyin Turan, İbrahim Karayeğen ve Mehmet Özdemir'in üzerlerine atılı suçu işledikleri, terör örgütüne finansman desteği sağladıkları, elde ettikleri mal varlığını örgütün hizmetine sundukları yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu, yine bir kısım şüphelilerin mal kaçırmaya çalıştıkları vurgulandı.

Hakimlik, bu nedenlerle şüphelilerin tüm mal varlıklarıyla bankalardaki her türlü hesaplarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki paylar da dahil diğer mal varlığı değerlerine, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması hakkındaki 668 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname uyarınca el konulmasına karar verdi.

 
EtiketlerFetö'cülerin mal varlıklarına el konulduEkrem Dumanlı'nın mal varlıklarına
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