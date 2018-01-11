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Ekrem Dumanlı hakkında şok bilgi ortaya çıktı!

ABD’deki kumpas davasına bakan hâkim Berman’ın da katıldığı FETÖ sempozyumuna sponsor olan avukatların eski ‘örgüt abisi’nin Dumanlı olduğu ortaya çıktı.

11 Ocak 2018 Perşembe 08:20
Ekrem Dumanlı hakkında şok bilgi ortaya çıktı!

İstanbul'da 17-25 Aralık darbe girişiminden 5 ay sonra düzenlenen ve ABD'deki kumpas davasına bakan ABD New York Güney Bölge Hâkimi Richard Berman'ın katıldığı sempozyumu düzenleyen Yüksel- Karkın-Küçük (YKK) avukatlık bürosunun FETÖ bağlantısı deşifre olmaya devam ediyor.

Eski Zaman gazetesi Yayın Yönetmeni firari Ekrem Dumanlı'nın, YKK avukatlık bürosunun ortaklarından Cüneyt Yüksel'e örgütte abilik yaptığı, Yüksel'in de Zaman gazetesinin ve FETÖ'nün diğer bazı davalarına baktığı ortaya çıktı.

15 YIL A KADAR HAPSİ İS TENDİ

Hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Hasan Günaydın, YKK avukatlık bürosu hakkında ilginç bilgiler verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre Hasan Günaydın, Ekrem Dumanlı'nın yöneticisi olduğu Zaman'ın bir kısım dosyalarını, kendilerinin dışında, örgütün aktif üyesi olduğunu düşündüğü avukatlar Ahmet Düzgün ve Yüksel Kargın Hukuk Bürosu'nun takip ettiğini söyledi.

Günaydın, Fadıl Akgündüz'ün sahibi olduğu Caprice Gold'un, "Zaman Eriyor" içerikli ilanına karşı Zaman gazetesi adına Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki davayı söz konusu büroların takip ettiğini kaydetti. Günaydın, Zaman Genel Müdür Yardımcısı Avukat Mehmet Tahsin'in kendisine, Ekrem Dumanlı'nın dershanede çalıştığı dönemde YKK ortaklarından Cüneyt Yüksel'e abilik yaptığını söylediğini anlattı. 8-9 Mayıs 2014'te İstanbul Bosphorus Four Seasons Oteli'nde düzenlenen "Adalet ve Hukuk Devleti" konulu sempozyumun otel, konaklama ve uçak biletlerinin FETÖ'nün kozmik avukatlık bürosu YKK tarafından karşılandığını ortaya koymuştu.


(Sabah)
Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 08:20
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