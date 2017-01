Ekran kartınız yetersiz olsa bile oyunları ultra kalitede oynayın

Nvidia'nın 2015'in başında Nvidia Shield konsolları için sunduğu Nvidia GeForce Now hizmeti, CES 2017'de kapsamı genişletilmiş bir şekilde karşımıza çıktı. Hem de ne çıkma! Nvidia GeForce Now hizmeti sayesinde ekran kartınız yetersiz osla bile oyunları ultra kalitede oynayabileceksiniz.

Windows ve Mac için duyurulan Nvidia GeForce Now, bildiğiniz gibi bulut tabanlı çalışıyor. Yani bir oyunu Nvidia GeForce Now ile oynamak istediğinizde buluttan Stream ediyorsunuz. Ancak bu noktada en büyük handikap olarak internet hızı devreye giriyor. Nvidia GeForce Now'u stabil bir şekilde kullanmanız için yüksek internet hızına sahip olmanız gerekiyor.

Bulut tabanındaki oyunlar Nvidia GeForce GTX 1080 ile çalışıyor. Yani Nvidia'nın en güçlü ekran kartı oyunları ultra kalitede açıyor ve Stream olarak oyunculara sunuyor. Ancak bu hizmet şimdilik çok pahalı görünüyor. Nvidia GeForce Now'ın 20 saatlik kullanım bedeli 25 dolar olarak belirlendi.

Henüz ülkemizde kullanıma sunulmadığı için Nvidia GeForce Now'ın TL cinsinden net bir karşılığı yok. Ancak tahminlerimize göre Nvidia GeForce Now ülkemizde 70 ila 100 TL arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacak.

(Teknolojioku)