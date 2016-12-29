EKPSS'ye Nasıl Başvurulur, Başvuru Şartları Nedir?

2017 EKPSS Tercih Başvuru Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

2017 EKPSS Tercih Başvuru İşlemleri için Tıklayınız

2017-EKPSS Kura Başvuruları Mayıs 2017 tarihleri arasında alınacaktır. 2017 yılı EKPSS sonuçları ve Kura başvurularına göre engelli memur alımı yapılacak olan kadrolar için adaylar tercih işlemlerini, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca duyurulacak Tercih Kılavuzunda belirtilen usüle uygun olarak Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerdir. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi (http://www.osym.gov.tr/) adresinden yapacaklar.

EKPSS ve kura usulü ile yapılacak yerleştirmeler için tercih dönemi başladı. ÖSYM internet sitesinden yapılabilecek EKPSS tercihleri için adayların TC Kimlik NO ve ÖSYM Aday Şifrelerini kullanmaları gerekiyor.

ÖSYM Aday işlemleri sayfası üzerinden alınacak tercihlerden önce adayların tercih yapabilmeleri için EKPSS'ye girmiş veya kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olmaları gerekiyor.

EKPSS tercih başvurusu yapabilmek için adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. ÖSYM internet sitesinden açıklanan belgelere göre adaylar aşağıda yer alan şartları taşımadan EKPSS tercihi yapamayacak.

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

6) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.

7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir.

Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

1) Adayların öncelikle tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları, ilaveten bu kadro için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.

2) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

3) Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla alan/dal/bölüm veya program belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.

4) Başvuru şartları arasında “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” niteliği aranan kadroları, MEB’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB’den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

5) Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar, büro yönetimi ve sekreterlik dersini alanlar ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak”, “M.E.B.’dan Onaylı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Sertifikasına Sahip Olmak”, niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

6) Kaloriferci veya santral memuru kadrolarını tercih edecek olan adayların, “M.E.B.’dan Onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikasına Sahip Olmak”, “M.E.B.’dan Onaylı Santral Elemanı Yetiştirme Sertifikasına Sahip Olmak” veya “Kaloriferci Bonservisine Sahip Olmak” ya da 3308 Sayılı Kanuna göre bu daldaki ustalık / kalfalık belgelerinden herhangi birine sahip olmaları veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders almış olmaları ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.

7) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait “Santral Memuru” unvanlı kadro için istenilen “6237 M.E.B.’ Dan Onaylı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Sertifikası Sahibi Olmak” ve “6239 M.E.B.’ Dan Onaylı Büro Yönetimi ve Yönetici Sekreterliği Sertifikası Sahibi Olmak” koşullardan sadece birine sahip olmak yeterlidir.

8) 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmüne gore herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan tekrar atanamayacakları öngörüldüğünden, bu niteliği haiz adayların tercihleri arasında bahsi geçen kurumlara yer vermemesi gerekmektedir.Bu durumda olanların yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

9) İlgili kamu kurum ve kuruluşları gerek görülmesi halinde Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikin 10 uncu maddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hasıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu talep edilebilecektir.

10) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM Başkanlığınca yapılacak yerleştirme işlemlerinde engelli adayların başvuru belgesi ve tercih formundaki beyanları esas alınacak olup, engelli kamu personeli tercih yapma ve diğer aşamalarda gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacağı, atamaları yapılmış ise iptal edileceği, ayrıca bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacağı hususunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

11) Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için EKPSSP1, önlisans mezunları için EKPSSP2 ve lisans mezunları için EKPSSP3 puanı kullanılacaktır. Ancak, Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara(Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, EKPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden EKPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir.

12) Halen memur statüsünde çalışanlar, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan; “Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.” hükmüne uygun olarak tercihte bulanabileceklerdir.

13) Herhangi bir lisans programına devam ederken üniversite ile ilişiklerini keserek önlisans diploması alan adayların, KPSS’ye ön lisans seviyesinde katılıp yapılan yerleştirme işlemlerinde de 3001 nitelik kodu aranılan kadro veya pozisyonları tercih etmeleri mümkün bulunmaktadır. (Hem lisans hem de ön lisansta aynı isimle yer alan İşletme, Maliye, Hemşirelik gibi lisans programınlarından ilişiklerini keserek önlisans diploması alan adayların, ÖSYM sistemine kendilerini ön lisans İşletme, Maliye, Hemşirelik olarak değil, 9006- ALANSIZ ÖN LİSANS DİPLOMASI” olarak kaydetmeleri ve “3001-Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.” niteliği aranan kadro veya pozisyonları tercih etmeleri gerekmektedir. Aksi halde, yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)

KPSS ve EKPSS yerleştirme tarihleri 2017 açıklandı mı?

ÖSYM'nin dün yayınladığı KPSS sınav takvimine ek olarak, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yerleştirmeler hakkında bilgi verdi. 2017 KPSS ve EKPSS yerleştirme takvimi açıklandı.

Faruk Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada" 2017 yılında Kamu'ya atama yapmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızdan memur taleplerini toplamaya başladık...

2017/1 Yerleştirme İşlemlerinde memur talebi olan Kurumlarımız, taleplerini Mart'a kadar Devlet Personel Başkanlığımıza bildirecekler...

Toplanan taleplere göre, ilana çıkılmasının ardından, Mayıs 2017 tarihleri arasında başvurular alınacak...

2016 KPSS ve EKPSS sınavlarına girmiş olan adayların, bu tarihler arasında başvurularını yapmalarını gerekiyor...

EKPSS yerleştirme takvimi açıklandı mı?

2017 yılı EKPSS sonuçları ve Kura başvurularına göre engelli memur alımı yapılacak olan kadrolar için adaylar tercih işlemlerini, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca duyurulacak Tercih Kılavuzunda belirtilen usüle uygun olarak Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirebileceklerdir.