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EKPSS'ye başvurular ne zaman başlayacak?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’na (EKPSS) başvurular 6 Şubat'ta başlayacak.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:38
EKPSS'ye başvurular ne zaman başlayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018’de gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvurularıyla ilgili takvim belirlendi. EKPSS'ye başvuru süresi 6 Şubat'ta başlayıp 21 Şubat'ta sona erecek. Sınav 22 Nisan'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 17 Mayıs'ta açıklanacak.

Engelli memurlar 2018'in birinci dönemi için 8-16 Mart tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. 2018'in ikinci dönemi için ise tercih tarihi daha sonra duyurulacak.

Engelli kura kaydı için başvurular da 2-16 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 12:38
  1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  2. engelli memur
  3. EKPSS
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