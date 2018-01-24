EKPSS'ye başvurular ne zaman başlayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018’de gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvurularıyla ilgili takvim belirlendi. EKPSS'ye başvuru süresi 6 Şubat'ta başlayıp 21 Şubat'ta sona erecek. Sınav 22 Nisan'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 17 Mayıs'ta açıklanacak.

Engelli memurlar 2018'in birinci dönemi için 8-16 Mart tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. 2018'in ikinci dönemi için ise tercih tarihi daha sonra duyurulacak.

Engelli kura kaydı için başvurular da 2-16 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.