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Ekonomiye yıl boyu girdi sağlıyor

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'da gül, kullanım alanlarının çeşitliliği sayesinde ülke ekonomisine yıl boyunca katkı sağlıyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:36
Ekonomiye yıl boyu girdi sağlıyor

Adı gülle özdeşleşen Isparta'da bu ürün sayısız alanda kullanılıyor. Gül yağı, kentte faaliyet gösteren 25 firma tarafından başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ve ABD'ye ihraç ediliyor.

  • Gül yağının damıtılmasıyla elde edilen gül suyu da Isparta'daki firmalarca hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara sunuluyor.

"Havaların güzel gitmesiyle verim arttı"

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi, Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜLAR) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sabri Erbaş yaptığı açıklamada, Isparta'nın dünyada en önemli gül üretim merkezi olduğunu ve bu anlamda Bulgaristan ile ciddi bir rekabet yaşandığını söyledi.

  1. Isparta'da gül çiçeği hasadının mayıs ve haziran aylarında yapıldığını belirten Erbaş, ortalama 45 gün süren hasat döneminin bu yıl yağış nedeniyle 60 güne kadar uzadığını dile getirdi. Bu sayede rekoltenin arttığını anlatan Erbaş, "Havaların güzel gitmesiyle verim arttı. Yaklaşık 1,5 ton gül yağı, 15 bin ton civarında da gül konkreti elde edildi" dedi.

Gül çiçeğinden elde edilen en önemli ürünün gül yağı olduğunu, bunun da neredeyse tamamının ihraç edildiğini aktaran Erbaş, gül konkreti ve bundan elde edilen gül absolütünün de önemli ihraç ürünleri arasında bulunduğunu belirtti.

Gül konkreti ve gül absolütünün kullanıldığı en önemli alanın kozmetik olduğuna işaret eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Gül hali hazırda krem, losyon, tonik, sabun gibi kozmetik alanlarında kullanılıyor. Gülden temel gıda maddesi olarak da faydalanılabilir. Gül, reçel, sirke, lokum, çay ve şerbet gibi gıda maddelerinde kullanılabiliyor. Oda kokuları, deterjan, kolonya ve yumuşatıcı gibi temizlik ürünlerinde de kullanım alanı buluyor. Elde edilen yan ürünlerle gül, yıl boyu güncel kalabiliyor. Yan ürünlerde kullanılmasıyla gülün ekonomiye olan girdisi hasat dönemi olan iki ayla sınırlı kalmıyor tüm yıla yayılabiliyor. Özellikle Isparta'da gül ürünleri üzerine üretim yapan firmalar, yıl boyunca ürünleri yurt içi ve yurt dışına pazarlayabiliyor. Gül, Türkiye ekonomisine yıl boyu girdi sağlıyor."

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:36
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. Fransa
  4. Isparta
  5. Bulgaristan
  6. Süleyman Demirel
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