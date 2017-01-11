Ekonomiye siber tehdit

Avrupa'da fidye yazılım ve online bankacılık saldırılarına maruz kalan ülkeler arasında ilk sırada yer alan Türkiye'de, bu yıl ekonomi ve bankacılık sektörüne yönelik tehditlerin artacağı bildirildi. Türkiye'de siber güvenlik ve büyük veri konusunda çalışmalar yürüten Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Siber Tehdit Raporu'nu açıkladı. Buna göre, geçen yıl Avrupa'da fidye yazılım ve online bankacılık saldırılarına maruz kalan ülkeler arasında Türkiye birinci sırada yer aldı. Kullanıcı adları, parolalar, kredi kartı numaraları ve PIN kodlarının çalınmasına yönelik zararlı yazılımlar veya çoğunlukla e-postalardaki linkler vasıtasıyla gerçekleştirilen oltalama saldırıları, online bankacılığa yönelik en yaygın saldırı çeşitleri oldu.



ENERJİ SEKTÖRÜ HEDEFTE



Raporda, özellikle son dönemde enerji dağıtım sistemlerine yönelik siber tehdide dikkat çekildi. Raporda bir başka ayrıntıyı ise bu yıl “insan benzeri” zararlı yazılımların görülme beklentisi oluşturuyor. Bu yazılımlar, saldırıların etkisini artırmak için kendilerini duruma göre uyarlayıp yapay zeka uygulamalarıyla tehdit oluşturacak.

(Yeni Şafak)