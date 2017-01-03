Ekonomiye destek için zam yok

2017'nin gelmesiyle birlikte ülke genelinde birçok resmi kurum ve kuruluşta neredeyse her kalemde zam yapıldı. Elektrikten emlak vergisine, ÖTV'den harçlara kadar birçok kalemde ücretlendirme fiyatları arttırıldı. Torbalı Ticaret Odası ise ekonomiye katkı koymak için aldığı karar ile fiyatlarında değişime gitmedi. Yılın son meclis toplantısında oy birliğiyle alınan karara göre başta üye aidatları olmak üzere 20 farklı hizmette ücretlendirmeler tarifesi değişmeyecek.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Torbalı Ticaret Odası Meclis Başkanı Erkan Aksoy, "Meclis toplantısında bu yıl zam yapmama kararı aldık. Ekonomiye destek olmak, üyelerimizin gider kalemlerini bir nebze de azaltabilmek için tüm hizmetlerimizde 2016'nın tarifesi aynen geçerli olacak" dedi.

20 kalem hizmette tarife aynı



Bölgenin en büyük ticaret odalarından biri olan Torbalı Ticaret Odası, gelir ve gider bütçesinin görüşüldüğü 2016'nın son meclis toplantısında aldığı karar ile 2017 yılında uygulanacak yıllık aidat ve üyelik bedelleri ile alınacak ücretlerde artışa gidilmedi.





Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 2016 yılında uygulanan tarifenin 2017 yılında da uygulanması yönünde karar verildi. Alınan karar ile birlikte üye aidatları, kayıt ücretleri sicil hizmetleri, ihracat belgesi, yerli malı belgesi ve kapasite raporu ücretleri başta olmak üzere 20 kalem hizmetinde tarife ücretine herhangi bir zam yapılmadı.

'Üyelerimizin yanındayız"



2016 yılının iş dünyası için zor bir dönem olduğunu dile getiren Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun: "Bu zorlu dönemde Torbalı Ticaret Odası olarak çalışmalarımızı devam ettirerek iş dünyasının yaşadığı sıkıntıları üst mercilere iletmek için çaba gösterdik. Ayrıca TTO yönetim kurulu tarafından alınan kararla ve meclis üyelerimizin onayıyla, zor bir dönemden geçen iş dünyasının yükünü hafifletmek adına odamız üye aidat ve hizmetlerinde alınan ücretlerde hiçbir artış yapmadık. Sıkıntılı bir dönemde ülkede her fert taşın altına eline koyacak. Bizde iş alemi olarak daha çok çalışıp ülke ekonomimizde destek olacağız.Bulunduğumuz coğrafyada savaş hali var. Bu ortamda bize düşen devlet-millet kaynaşmasını sağlayıp ihracat, istihdam ve üretimde yeni başarılar elde etmektir" diye konuştu.