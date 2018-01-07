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Ekonomisi zarar gören İran için kritik karar! Bu ay başlayacak

Irak, Kerkük petrolününün İran'a sevkiyatına bu ay sonunda başlayacağını duyurdu.

07 Ocak 2018 Pazar 16:55
Ekonomisi zarar gören İran için kritik karar! Bu ay başlayacak

Irak Petrol Bakanı Cabar el Luabi, Kerkük petrolününün İran'a sevkiyatına bu ay sonunda başlayacaklarını belirtti.

Gazetecilere konuşan El Luabi, ilk aşamada günlük 30 bin varil petrolün İran'ın Kirmanşah bölgesindeki rafineriye gönderileceğini ifade etti.

İki ülke, geçen ay Kerkük petrolünün ihracı için anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, İran'a gönderilecek Kerkük petrolünün miktarının günlük 60 bin varile ulaşması bekleniyor. Irak ve İran arasında kurulacak yeni petrol hattının, Türkiye'ye uzanan Kerkük-Ceyhan boru hattının yerini alabileceği de belirtiliyor.

Irak güçlerinin IKBY'deki tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası kontrolü ele geçirdiği Kerkük'te, petrol ihracatı ekim ayından bu yana yapılamıyor.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 16:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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