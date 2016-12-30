'Ekonomik istikrar bozulmamalı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yapıyor.



Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:



Asgari ücret bin 404 TL oldu. Ben de bir insan olarak gönlüm işçi kardeşlerimizin talep ettiklerinin üzerinde karşılamayı isterdim. Ama bu parayı hükümet vermiyor. Ekonnomik istikrarı bozmamak gerekiyor. Böyle olduğunda ekonomik büyüme gelir. 14 yılda işçilerin standardını yükselttik. Türk-İş'in de imzalamasını arzu ederdik. 'Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar' diyorlar. Biz de diyoruz ki kaşığımızı daha da büyütelim.



(Kılıçdaroğlu'nun açıklaması) Bu açıklamalar hiç şık değil. Ben bu asgari ücret rakamının daha altında bir rakamla geçindiğimi bilirim. Asgari ücret sat üzerinden hesaplanır. 1404'ün 4'ünü SGK'nın genel müdürlüğünü yapmış birisinin bilmesi gerekiyor.



(Emekliye promosyon) Bankalarla yaptığım görüşmelerde reel rakamların çok düşük olduğunu, emeklileri mutlu etmeyeceğini gördüm. Emeklilerin uzun süredir beklediği haberi bugün veya yarın Başbakanımız açıklayacak.







