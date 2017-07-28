Ekonomik güven endeksi Temmuz’da yüzde 4,5 arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4,5 oranında artarak 98,9 değerinden 103,4 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, perakende ticaret sektörü, hizmet sektörü ve tüketici güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Temmuz ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 107,3, hizmet sektörü güven endeksi 103,7 ve tüketici güven endeksi 71,3 değerlerine yükseldi. Reel kesim ve inşaat sektörü güven endeksleri ise sırasıyla 107,7 ve 85,5 değerlerine geriledi.

