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Ekonomide günün özeti - 4 Kasım 2017

Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

04 Kasım 2017 Cumartesi 18:14
Ekonomide günün özeti - 4 Kasım 2017

Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

Yerli otomobil hamlesi o ülkeyi rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan yerli otomobil hamlesi Almanya'yı rahatsız etti.

ABD, Japonya ve Çin dünyanın en borçlu ülkeleri

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında olan ABD, Çin ve Japonya, 63 trilyon dolarlık 'küresel hükümet borçları ligi'nde ilk üç sırada yer aldı.

Son 70 yılın en zengin FED başkanı geliyor

Donald Trump'ın FED Başkanlığı'na Jerome Powell'ı aday gösterdi. Powell onaylanırsa 55 milyonluk serveti ile son 70 yılın en zengin başkanı olacak.

5 "Babayiğit"i heyecan sardı

Anadolu Grubu, BMC Otomotiv, Kıraça Grubu, Zorlu Grubu ve Turkcell kârlarını devamlı arttırarak ve yeni sektörlere göz kırparak bugünlere geldiler.

Flaş açıklama: Dolar 3.90'ı aşarsa...

Morgabn Stanley, doların 3,88-3,90'ı aşması durumunda Merkez Bankası'nın müdahale edebileceğini söyledi.

SGK'dan flaş açıklama: 7 Kasım'a kadar uzatıldı

SGK, son ödeme tarihi 31 Ekim olan prim ve tüm kurum alacaklarının ödeme süresinin 7 Kasım'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Bin adet yerli otomobile talip oldular

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), üretilecek yerli otomobillerden 1000 adet alacaklarını açıkladı.

Yerli otomobilin kalbi hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açılışını gerçekleştirdiği fabrikalardan birinde yerli otomobilin kalbi olarak adlandırılan bataryaların ana maddesi üretilecek.

Bakandan ucuz et eleştirilerine cevap

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et projesi eleştirilerine cevap verdi.

Turkcell: Babayiğit olmak için 5 aydır çalışıyoruz

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Akça, “Babayiğit olabilmek için 5 aydır çalışıyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 18:14
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