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Ekonomide günün özeti - 31 Ekim 2017

Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

31 Ekim 2017 Salı 18:56
Ekonomide günün özeti - 31 Ekim 2017

Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

Emlak komisyonuna sınır

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, alım satım işlemlerinde hizmet bedelinin sözleşmede yer alan yüzde 3'den fazla olmamasının öngörüldüğünü belirtti.

Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranları belli oldu

Milyonlarca kamu çalışanı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda alacakları zam oranı belli oldu.

Doların ateşi yükseldi

Dün 3.77 seviyelerinde dalgalanan dolar kuru bugün 3.79'a kadar yükseldi.

Dünya devi daha fazla dayanamadı, kapattı

Akıllı telefonların artan gücüne dayanamayan Nikon, Çin'deki dijital kamera fabrikasını kapattı.

Benzine yapılan zamlar sınırı aştı

2017 yılı başından itibaren benzine gelen zamlar yapılan indirimleri geçti. Son zamlarla birlikte vatandaşın cebinden yine para eksildi.

Süt ürünlerinde yüzde 25 fiyat artışı

Büyük markaların süt ürünleri fiyatı, çiğ süt fiyatına ağustosta yapılan zam sonrası yüzde 25 arttı.

Milli tüfek sınırları aştı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkin olarak kullanılan MPT-76'nın Somali'ye 450 adet teslimat yapıldı.

Türkiye'nin dış ticaret açığı belli oldu

Eylül ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı açığı 8,14 milyar olarak açıklandı.

Bir ülke daha euroya geçiyor

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Avrupa Birliği`nde dönem başkanlığını devralacakları 2020 yılında euroya geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 18:56
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