Ekonomide günün özeti - 31 Ekim 2017
Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.31 Ekim 2017 Salı 18:56
Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.
Emlak komisyonuna sınır
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, alım satım işlemlerinde hizmet bedelinin sözleşmede yer alan yüzde 3'den fazla olmamasının öngörüldüğünü belirtti.
Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranları belli oldu
Milyonlarca kamu çalışanı ile memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda alacakları zam oranı belli oldu.
Doların ateşi yükseldi
Dün 3.77 seviyelerinde dalgalanan dolar kuru bugün 3.79'a kadar yükseldi.
Dünya devi daha fazla dayanamadı, kapattı
Akıllı telefonların artan gücüne dayanamayan Nikon, Çin'deki dijital kamera fabrikasını kapattı.
Benzine yapılan zamlar sınırı aştı
2017 yılı başından itibaren benzine gelen zamlar yapılan indirimleri geçti. Son zamlarla birlikte vatandaşın cebinden yine para eksildi.
Süt ürünlerinde yüzde 25 fiyat artışı
Büyük markaların süt ürünleri fiyatı, çiğ süt fiyatına ağustosta yapılan zam sonrası yüzde 25 arttı.
Milli tüfek sınırları aştı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkin olarak kullanılan MPT-76'nın Somali'ye 450 adet teslimat yapıldı.
Türkiye'nin dış ticaret açığı belli oldu
Eylül ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı açığı 8,14 milyar olarak açıklandı.
Bir ülke daha euroya geçiyor
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Avrupa Birliği`nde dönem başkanlığını devralacakları 2020 yılında euroya geçmeyi hedeflediklerini belirtti.