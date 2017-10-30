Ekonomide günün özeti - 30 Ekim 2017

Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

Vatandaşa müjde, 1 Kasım'dan itibaren başlıyor



Et ve Süt Kurumu, 1 Kasım'dan itibaren KDV dahil dana kıymayı 29 liradan kuşbaşıyı ise 31 liradan satmaya başlıyor.



Türk otomotivinden dev ihracat



Türkiye'den ABD'ye yapılan otomotiv ihracatı yüzde 101,18 artarak 967 milyon 282 bin dolar oldu.

Fiyatlar düştü, 15 liraydı şimdi...



Sezonu 15 liradan açan hamsi, Karadeniz'de deniz suyunun soğumasıyla 5 liraya kadar düştü.

Bunu yapmayana artık devlet yardımı yok

Kanuna göre devlet artık depremde evi hasar gören veya yıkılanlara DASK’ı yoksa yardım edemiyor.



Bittiğinde Avrupa'nın birincisi dünyanın ikincisi olacak



Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli tamamlandığında Avrupa’nın birinci, dünyanın ikinci en uzun tüneli olacak.



Bakan Zeybekci, faiz indirimiyle ilgili öneride bulundu



Bakan Zeybekci, "Paranın ilk giriş ve satış maliyetleri arasındaki kamu kaynaklı vergi gibi yükler sıfıra indirilmeli" dedi.



ASELSAN'a dev sipariş



ASELSAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, şirketin elinde alınmış 6.5 milyar dolarlık sipariş olduğunu söyledi.



Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi



Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruş, motorinin litre fiyatına 18 kuruş zam yapıldı