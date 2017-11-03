Ekonomide günün özeti - 3 Kasım 2017

Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

BİM'den ucuz et açıklaması



BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, et fiyatlarını ucuzlatma projesi kapsamında yapılan satışlara kar koyulmayacağını aynı fiyattan satılacağını belirtti.



Altından tarihi rekor!



Gram altının fiyatı saat 15:00 sularında 158,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



İngiltere Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Bir miktar acı duyulacak...



BOE Yardımcısı Broadbent, yeni faiz adımları atılacağını belirterek ''Bir miktar acı duyulacak. Bu parasal politikanın çalışma şekillerinden biri" dedi.



Doların ateşi yükseldi



Trump'ın FED Başkanlığı'na Powell'ı aday göstermesiyle gevşeyen dolar kuru, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 3,85'i aştı.



Bakan Zeybekci: KKTC ile TL kullanabiliriz



Bakan Nihat Zeybekci 'Türkiye ve KKTC arasındaki dış ticarette sadece TL kullanabiliriz' dedi



Emeklilere çifte zam geliyor



SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2018'de çifte zam alacak. Enflasyon öngörülerine göre maaşlarda 333 liraya varan artış yaşanacak.



Başbakan'dan flaş enflasyon açıklaması



Başbakan Binali Yıldırım, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: 5 bin tane alırız

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ilk üretilecek yerli otomobillerin 5 bin adedine talip olduklarını açıkladı

Yerli otomobil firmaları: Milli göreve hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yerli otomobil" projesini yürütecek konsorsiyumu açıklarken, aracın ticari satışının dört yıl içinde başlayacağını söyledi.



Bakan Ağbal açıkladı: Asgari ücretle çalışanlara müjde



Ağbal, “Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın ücretlerini hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmemesini sağlayacak şekilde düzenleme yapıyoruz'' dedi.



Enflasyon 9 yılın zirvesine çıktı, işte doların ilk tepkisi



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından dolar 3,82 seviyesine çıktı.