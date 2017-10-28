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Ekonomide günün özeti - 28 Ekim 2017

Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

28 Ekim 2017 Cumartesi 18:32
Ekonomide günün özeti - 28 Ekim 2017

Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

Bakandan flaş açıklama: Dolar önümüzdeki hafta...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yükselişe geçen dolar fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Şerif Çakırsoy, 2018 yılında trafik sigortası fiyatlarında mutlaka zam olacağını söyledi.

İşte elektrik faturalarını düşürmenin yolları

Elektrik faturanız kabarık geliyorsa alacağınız küçük tedbirlerle elektrik tasarrufu sağlayarak faturanızı düşürebilirsiniz. İşte faturaları azaltacak öneriler.

Mülk sahipleri dikkat! Kira sözleşmesi kendiliğinden sona ermiyor

Süreli bir şekilde imzalanan kira sözleşmeleri sürenin bitiminin ardından kendiliğinden sona ermiyor.

Yapı market devine kayyım atandı!

FETÖ operasyonu kapsamında örgüt ile bağlantılı Banio Yapı Market zincirleri sahibi 4 kişi gözaltına alınırken, şirkete TMSF tarafından kayyım atandı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 18:32
  1. Ekonomide günün özeti - 28 Ekim 2017
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    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.10.2017
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