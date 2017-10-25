Ekonomide günün özeti - 25 Ekim 2017

İşte günün önemli başlıkları;

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor… Sigortanızı kontrol edin bu durumla karşılaşırsanız dava açın

İşçi, işyerinde sigortasız çalışıyorsa sorunu çözmek kolay. İşvereni şikayet etmesi yeterli.



Bugün piyasalar nasıl başladı, dolar ne kadar? İslam Memiş değerlendiriyor

Piyasalar bugüne nasıl başladı, dolar ne kadar? Para Piyasaları ve Ekonomi Uzman İslam Memiş yorumladı.

Bankalara 8 önemli mesaj… Faizlere fren zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de bankalarla faizlere fren zirvesi yaptı.

Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor

PÜİS, 26 Ekim'de benzin fiyatlarına zam yapılmasını beklediğini duyurdu.

Zeybekçi: 157,6 milyar doları inşallah 2017 yılında aşacağız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İzmir'de düzenlenen Ege Ekonomik Forum'da konuştu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin ekim ayı ihracatının bugün itibarıyla yüzde 16 arttığını, yıl bazında ise yüzde 11'lik bir büyümenin göründüğünü belirterek, yıl sonunda tarihi zirve olan 157,6 milyar doların aşılmasının beklendiğini bildirdi

SGK’lılara müjde… Binlerce kişinin emekliliği öne çekildi

Çalışanların çoğu bir işyerine girdiğinde aylarca sigortası yapılmıyor. Yasa, primi eksik yatana ya da yatırılmayana ‘hizmet tespit davası’ açma hakkı tanıyor.

Yıldırım: Bu yılın 3. çeyrek büyümesi çift haneli olursa şaşırmayın

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin 2018'i 2017'den daha iyi olacak. Bunu kesinlikle bir yere not edin. Hem enflasyon tek haneli olmaya devam edecek, büyüme hedefimiz en az yüzde 5,5. Bakın bu yılın 3. çeyrek büyümesi çift haneli olursa şaşırmayın. Yıl sonu büyüme yüzde 7 olursa yine şaşırmayın." diye konuştu



Kamu-özel iş birliği uygulamaları konferansı



Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamu-özel işbirliği (KÖİ) projelerine bütçeden ayrılan kaynaklara ilişkin, "İnanıyoruz ki, önümüzdeki dönem garanti ödemeleri başta olmak üzere bu ödemeler aşağı gelecek, projelerin net getirisi pozitif olacak." ifadelerini kullandı



Dünya Bankası/Zutt: Türkiye'de kamu-özel iş birliği yıllardır başarıyla uygulanıyor



Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, "Türkiye'de kamu-özel iş birliği (KÖİ) yıllardır başarıyla uygulanıyor ve uluslararası standartlarla kıyaslandığında sonuçlar oldukça etkileyici." dedi



Çelik: Türkiye ile müzakereleri kesmek intihar olur



AA Editör Masası'na konuk olan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Sorunlarını çözemeyen bir Avrupa modelinin alacağı tek kararın Türkiye ile müzakereleri kesmek olması ya da askıya almak olması bir intihar olur." dedi



Tüfenkci, AA Editör Masası'na konuk olacak



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. Tüfenkci, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak



Sarıeroğlu: Milli İstihdam Seferberliğine devam ediyoruz



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bakanlık olarak gündemimizin birinci maddesi işsizlik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçmiş dönemde başlatılan Milli İstihdam Seferberliğine devam ediyoruz." dedi



Kurtulmuş: Turizmde üçüncü hamle dönemine geçeceğiz



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 1-3 Kasım'da Ankara'da yapılacak 3. Turizm Şurası ile turizmde üçüncü hamle dönemine geçeceklerini belirterek, öncelikli hedeflerinin turizmde pazar ve ürün çeşitlendirmesi olduğunu söyledi



Türkiye marka değerini artırdı



Türkiye marka değerini yüzde 20 artırarak en değerli ülke markaları arasında bu yıl 24'üncü sıraya yükseldi. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından ülkelerin marka değerlerinin belirlendiği "Nation Brands 2017" raporu yayımlandı. Türkiye ise bu yıl 570 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 24'üncü ülke markası oldu. Geçen yıl listede 26'ncı sırada yer alan Türkiye, marka değerini yüzde 20 artırdı



Sırbistan/Ljajic: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti bir dönüm noktası



Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-11 Ekim'de gerçekleştirdiği Sırbistan ziyaretinin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler başta olmak üzere her alanda bir dönüm noktası olduğunu söyledi



Ekonomistler TCMB'den faiz değişikliği beklemiyor



Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerde değişiklik beklemiyor. Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, PPK toplantısına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, parasal genişleme konjonktüründe enflasyonun, bazı ülkelerde merkez bankaları hedefinin altında kaldığını, bazılarında ise hedefin üzerinde seyrettiğini ifade etti. Küresel ekonomide beliren "reflasyon" konjonktüründe, enflasyon oranlarının hedeflere doğru yakınsadığına işaret eden Yılmaz, bu kapsamda gelişen ülkelerin düşük ve yüksek enflasyonlu olmak üzere ikiye ayrılabileceğinden bahsetti



ECB'nin parasal genişleme miktarını azaltması bekleniyor



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), yarın yapacağı toplantıda varlık alım programının (parasal genişleme) miktarını azaltmayı ve programın süresini ise uzatmayı duyurması bekleniyor. ING Grup Almanya ve Avusturya Kıdemli Ekonomisti Carsten Brzeski ise ECB'nin yarınki toplantıda uygulamayı planladığı güvercin para politikasının ilk detaylarını verebileceğini belirtti. ECB'nin ocak ayından itibaren varlık alım programını 20 milyar avro azaltabileceğini söyleyen Brzeski, varlık alım miktarının hazirandan itibaren de 20 milyar avro daha azaltabileceğini kaydetti



Turkcell/Terzioğlu: Türkiye'nin arama motorunun adı Yaani



Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Türkiye'nin arama motorunun adı Yaani." dedi



Birleşik Krallık'ta havacılık sektörü alarm veriyor



Birleşik Krallık’taki havayolları şirketleri yönetim zafiyetleri, grevler ve mali sıkıntılar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Bu ay başında Birleşik Krallık’ın 50 yıllık havayolu şirketi Monarch’ın iflas bayrağını çekmesinin ardından gözler ülkenin havacılık sektöründeki sorunlara çevrildi. Özellikle Birleşik Krallık’tan sıcak tatil destinasyonlarına doğrudan uçuş yapan Monarch bu ay başında önce 860 bin uçuş rezervasyonun iptal edildiğini açıkladı, ardından resmi web sitesi rezervasyona kapatmak zorunda kaldı. Monarch’ın yönetimi kayyuma devredilirken, ülke dışında seyahatte olan 110 bin kişi ancak Birleşik Krallık hükümeti ve Sivil Havacılık Otoritesi’nin (CAA) devreye girmesi ile evlerine dönebildi

Birleşik Krallık ekonomisi 3. çeyrekte beklentinin üzerinde büyüdü



Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 0,3 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,4 artış kaydetti. Birleşik Krallık’ta bu yılın ikinci çeyreğinde büyüme yüzde 0,3 artış kaydetmişti

İKO/İşler: Gram altında 170 lira mümkün



Altının gram fiyatında, ekim ayı içinde 155,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinin görülmesinin ardından düşüşlerin sınırlı kalmasının, 170 lira seviyelerine kadar devam edecek bir yükseliş trendinin habercisi olabileceği belirtiliyor. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler, 9 Ekim'de ulaştığı 155,7 lira ile tarihi zirvesini gören gram altın fiyatlarına ilişkin, "Küresel gerginlikler, artış trendine girerse güvenli liman olarak gözüken altın fiyatları yeni rekorlar deneyebilir. Böyle bir durumda yıl sonuna kadar gram altında 170 TL’yi rahatlıkla yakalayabiliriz." dedi



Kapasite kullanım oranı ekimde arttı



İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 79,7 düzeyinde gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, ekim ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 627 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 119 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı



Reel Kesim Güven Endeksi ekimde geriledi



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ekimde bir önceki aya göre 2,1 puan azalarak 109,5 seviyesine geriledi



ÖTV ve KDV'nin yüzde 26'sı akaryakıttan



Türkiye'de akaryakıt dağıtım sektöründen alınan dolaylı vergiler, Türkiye'nin geçen yılki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) gelirlerinin yüzde 26'sını oluşturdu



TAYSAD/Kanca: Türkiye, AB'ye motorlu taşıt ihracatında ilk sırada yer aldı



Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Türkiye'nin, AB’ye motorlu taşıt ihracatında Japonya, Güney Kore ve ABD gibi devleri geride bırakarak geçen yıl ilk sırada yer aldığını bildirdi. Bu yılın sonunda 27 milyar doların üzerinde ihracat hedefine ulaşılacağını tahmin ettiklerini belirten Kanca, "Tedarik sanayimizin ihracatının ise yıl sonunda 10 milyar dolar olmasını bekliyoruz." dedi



Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi yükseldi



Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, bu ay yeni rekor seviye olan 116,7 puana yükseldi



Sektörel güven endeksleri



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre, Hizmet sektörü güven endeksi bu ay yüzde 2,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 gerilerken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artış gösterdi



Piyasalarda son durum



Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 108.000 puanın üzerini test etti ve 107.500-108.000 bandında dengelendi. Dolar/TL 3,7350 seviyesinden işlem görürken, altının gram fiyatı 152,8 liraya geriledi