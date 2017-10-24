Ekonomide günün özeti - 24 Ekim 2017

Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

Lambası yanmayan yandı: 24 saat içinde...



Torba tasarıya beraber yanmayan sokak lambalarını 24 saat içerisinde değiştirmeyen elektrik dağıtım şirketleri lamba başına 500 lira ceza ödeyecek.



ASELSAN'dan 60 milyonluk dev anlaşma



ASELSAN ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, "112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi" kapsamında 60 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı.



İşlemler incelemeye alındı, borsada karanlık 28 dakika



SPK tarafından cuma günü borsa kapanmadan yapılan 28 dakikadaki işlemler incelemeye alındı.



Maraton bugün başlıyor, 2 ay sürecek



TBMM'nin yaklaşık 2 ay sürecek bütçe maratonu bugün başlıyor.



Katılım bankalarına dini açıdan denetleme sistemi geliyor



Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Muhlis Akar, katılım bankalarıyla ilgili bir üst kurul kurulduğunu ve burada bankaların dini açıdan denetleneceğini belirtti.



Borcu olanlar dikkat! Son 6 gün



Batman Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Alalettin Ökten, prim borcu olan vatandaşlara ödeme çağrısı yaparak son günün 30 Ekim olduğunu hatırlattı.



Ziraat Bankası'ndan dev hamle, o ülkedeki bankanın tamamını satın alıyor



Ziraat Bankası, %50'sine sahip olduğu Özbekistanlı UTBANK'ın tamamını satın almak için harekete geçti.



Köprü ve otoyolların 9 aylık geliri 1 milyar lirayı geçti



Türkiye'de köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, bu yılın 9 ayında 1 milyar 83 milyon 469 bin 998 liraya ulaştı.



Konut satışları yüzde 28,8 yükseldi

Türkiye genelinde eylülde 140 bin 298 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre%16,7, geçen yılın aynı ayına göre ise %28,8 arttı.