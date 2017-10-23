Ekonomide günün özeti - 23 Ekim 2017
Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.23 Ekim 2017 Pazartesi 16:30
Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.
Bakanlık harekete geçti… Ucuz internet geliyor
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, sosyal sorumluluk kapsamında 2 milyon eve internet gireceğini belirtti.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısı tamamlandı
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısı sona erdi.
İstihdam seferberliğinde ikinci aşama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinde ikinci aşama hayata geçiyor.
Ankara Kasaplar Odası'ndan et fiyatları açıklaması
Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın et fiyatları açıklamalarına ilişkin konuştu.
Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı
Borsa'da BIST 100 endeksi, haftaya %0,30 azalışla 108.167,46 puandan başladı.
Yerli otomobil piyasaya hızlı giriyor
Bakan Özlü, kamu kurumlarının da yerli otomobil kullanacağını belirterek, yaygınlaşması için tüm olanakları seferber edecekleri mesajını verdi.
ÖTV, MTV arttı… Gözler o sektöre çevrildi
Araç alımında yükselen ÖTV ve MTV sonrası birçok şirket gözünü kiralamaya dikti. Peki, kiralama daha mı avantajlı?