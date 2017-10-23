Ekonomide günün özeti - 23 Ekim 2017

Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

Bakanlık harekete geçti… Ucuz internet geliyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, sosyal sorumluluk kapsamında 2 milyon eve internet gireceğini belirtti.



Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısı tamamlandı



Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısı sona erdi.



İstihdam seferberliğinde ikinci aşama



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinde ikinci aşama hayata geçiyor.

Ankara Kasaplar Odası'ndan et fiyatları açıklaması



Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın et fiyatları açıklamalarına ilişkin konuştu.



Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı



Borsa'da BIST 100 endeksi, haftaya %0,30 azalışla 108.167,46 puandan başladı.



Yerli otomobil piyasaya hızlı giriyor



Bakan Özlü, kamu kurumlarının da yerli otomobil kullanacağını belirterek, yaygınlaşması için tüm olanakları seferber edecekleri mesajını verdi.

ÖTV, MTV arttı… Gözler o sektöre çevrildi



Araç alımında yükselen ÖTV ve MTV sonrası birçok şirket gözünü kiralamaya dikti. Peki, kiralama daha mı avantajlı?