Ekonomide günün özeti - 21 Ekim 2017
Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.21 Ekim 2017 Cumartesi 19:18
Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.
İş kurmak isteyen kadınlara devletten faizsiz kredi
İş sahibi olarak hem kendi evinin ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara devletten faizsiz kredi desteği sağlanıyor.
TÜRSAB Başkanı Ulusoy: Bu ülke vize koyulacak ülke mi ?
TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, AB ülkelerine seslenerek "Bize vize koyuyorsunuz. Allah sizin cezanızı versin. Ne vizesi. Bu ülke vize koyulacak ülke mi ?' dedi.
Bakan net konuştu: Her an kapatabiliriz
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'Gelişmelere göre her an Habur Sınır Kapısı'nı kapatabiliriz ama şu anda açık' dedi.
Pakistan'a 1.5 milyar dolarlık 'Atak' satışı an meselesi
Pakistan Türkiye'den 1,5 milyar dolarlık Atak helikopteri alımı için önemli adımlar attı.
Petrol zengini ülkenin ekonomisi çöküyor
Petrol zengini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katma Değer Vergisi'ni arttıracak olması ülke vatandaşları arasında paniğe neden oldu.
2018 bütçesinde emeklilere 25.5 milyar lira
2018 yılı bütçesinde emekliler, dul ve yetimlere ödenecek miktar bir önceki yıla göre 25.5 milyar lira artırıldı.