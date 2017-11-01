Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ekonomide günün özeti - 1 Kasım 2017

Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

01 Kasım 2017 Çarşamba 18:53
Ekonomide günün özeti - 1 Kasım 2017

Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

ASELSAN'ın satışları rekora gidiyor

ASELSAN'ın satışları bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 yükseldi.

Sınıra kadar geldi, 2019'da tamamlanacak

Rusya'dan Türkiye'ye denizin altından borularla doğalgaz taşıyacak Tür Akımı Projesi'nde sona yaklaşıldı.

Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 9,8'e arttırdı

Merkez Bankası, 2017 yılı enflasyon tahminini yüzde 8,7'den yüzde 9,8'e arttırdı.

Bakan Ağbal: Gözümün bebeği ama özelleştirilecek

Bakan Naci Ağbal, şeker fabrikalarındaki işçilerle ilgili soru üzerine, “Şeker fabrikaları benim gözümün bebeği ama özelleştirilecek” dedi.

Borsa'da yeni rekor! 113 bin puan aşıldı

Borsa tarihinde ilk kez 113 bin puanı geçerek yeni bir rekor daha kırdı.

Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Gram altın 157,5 ile tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından 157 lira seviyesinde sabitlendi.

Cumhurbaşkanlığı 2018 yılı bütçesi kabul edildi

845 milyon 365 bin TL olan cumhurbaşkanlığı 2018 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Başbakan açıkladı: Son 10 yılın en yüksek rakamı

İhracat rakamları Ekim ayında yüzde 15,6 artışla 13,5 milyar dolar oldu.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 18:53
  1. Ekonomide günün özeti - 1 Kasım 2017
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump, saldırı sonrası göçmenleri hedef aldı
    1. Trump, saldırı sonrası göçmenleri..
    2. Ahmet Edip Uğur: Yeni bir açıklama daha…
    3. AK Parti istifa eden başkanın yerine..
    4. Trump: Zanlıyı Guantanamo'ya..
    5. Şile'de batan gemiyle ilgili flaş..
    6. 'Filistin sorunu çözülmeden bölgede..
    7. Beşiktaş, Monaco'yu ağırlıyor
    8. İtalya Başbakanı Gentiloni Katar'da
    9. Özbekistan: ABD'deki saldırı için...
    10. Eski DAEŞ’li PYD/PKK hemşiresi oldu
    11. İstanbul’da 1 milyon 400 bin öğrenci..
    12. Aman dikkat… Bugün resmen yürürlüğe..
    13. Nükleer tünel çöktü
    14. Irkçı lider: Vekil ya da bakan görmek..
    15. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya ağır..
    16. Midesinden 639 adet çivi çıktı
    17. İspanya'ya girmeyeceğini açıkladı
    18. Ankara'dan son dakika... Belediye..
    19. Ekonomide günün özeti - 1 Kasım 2017
    20. Erdoğan ve Aliyev'in yaptığı hamle..
    Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
    Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
    İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
    İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi