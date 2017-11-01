Ekonomide günün özeti - 1 Kasım 2017
Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.01 Kasım 2017 Çarşamba 18:53
Gün içinde, ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.
ASELSAN'ın satışları rekora gidiyor
ASELSAN'ın satışları bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 yükseldi.
Sınıra kadar geldi, 2019'da tamamlanacak
Rusya'dan Türkiye'ye denizin altından borularla doğalgaz taşıyacak Tür Akımı Projesi'nde sona yaklaşıldı.
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 9,8'e arttırdı
Merkez Bankası, 2017 yılı enflasyon tahminini yüzde 8,7'den yüzde 9,8'e arttırdı.
Bakan Ağbal: Gözümün bebeği ama özelleştirilecek
Bakan Naci Ağbal, şeker fabrikalarındaki işçilerle ilgili soru üzerine, “Şeker fabrikaları benim gözümün bebeği ama özelleştirilecek” dedi.
Borsa'da yeni rekor! 113 bin puan aşıldı
Borsa tarihinde ilk kez 113 bin puanı geçerek yeni bir rekor daha kırdı.
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Gram altın 157,5 ile tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından 157 lira seviyesinde sabitlendi.
Cumhurbaşkanlığı 2018 yılı bütçesi kabul edildi
845 milyon 365 bin TL olan cumhurbaşkanlığı 2018 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Başbakan açıkladı: Son 10 yılın en yüksek rakamı
İhracat rakamları Ekim ayında yüzde 15,6 artışla 13,5 milyar dolar oldu.