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Ekonomide 2 isim değişti

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Külliye'de yaptığı sürpriz görüşme sonrası yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinede ekonomi alanında 2 önemli değişiklik oldu.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:56
Ekonomide 2 isim değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere saat 12.00'de Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Başbakan Binali Yıldırım, görüşmenin ardından kabine değişikliğini açıkladı. Kabinede ekonomi alanında da iki önemli değişiklik oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Jülide Sarı Eroğlu geldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yerini ise Ahmet Eşref Fakıbaba aldı.

  • Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabine şöyle:
  • Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
  • Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
  • Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
  • Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
  • Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
  • Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
  • Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarı Eroğlu
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
  • Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıAhmet Eşref Fakıbaba
  • Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
  • Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
  • Maliye Bakanı Naci Ağbal
  • Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
  • Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
  • Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
  • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:56
  1. Numan Kurtulmuş
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Avrupa
  5. Tayyip Erdoğan
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Mehmet Müezzinoğlu
  8. Nihat Zeybekci
  9. Mevlüt Çavuşoğlu
  10. Binali Yıldırım
  11. Bekir Bozdağ
  12. Süleyman Soylu
  13. Avrupa Birliği
  14. Hakan Çavuşoğlu
  15. Beştepe
  16. Recep Tayyip
  17. Ömer Çelik
  18. Mehmet Şimşek
  19. Mehmet Öz
  20. Canik
  21. Akdağ
  22. Mehmet Özhaseki
  23. Faruk Çelik
  24. Nurettin Canikli
  25. Veysel Eroğlu
  26. Ahmet Eşref Fakıbaba
  27. Ahmet Demircan
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