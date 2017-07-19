Ekonomide 2 isim değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere saat 12.00'de Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Başbakan Binali Yıldırım, görüşmenin ardından kabine değişikliğini açıkladı. Kabinede ekonomi alanında da iki önemli değişiklik oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Jülide Sarı Eroğlu geldi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yerini ise Ahmet Eşref Fakıbaba aldı.