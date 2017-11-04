Ekonomi ve siyaset gündemi - 4 Kasım 2017

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, MÜSİAD İnşaat Sektörü ve Kentsel Dönüşüm Temalı Türkiye İstişare Toplantısına katılacak, Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi ile Kemik İliği Nakli Servisini ziyaret edecek, Kansere Karşı Birlikte (KANKA) Derneği Tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Kayseri/10.00/16.00/17.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 36. TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı’nın açılışına katılacak.

(İstanbul/12.00)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulaması temel atma ile Orman Mahallelilerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı törenlerine iştirak edecek.

(Konya/10.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, il koordinasyon kurulu toplantısı, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi temel atma töreni ile Yeşilyurt Meslek Ediniyor AB Projesi kapsamında sertifika töreni ve kapanış programına katılacak.

(Malatya/10.30/14.00/15.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TOBB Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tariş İncir İşletmesi’ni ziyaret edecek ve Keçicik Süt Endüstrisi ve Gıda San. Tic. AŞ’nin açılışını yapacak.

(Aydın/10.15/12.00)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çınar Okulları Fen Lisesi açılışına, Fırat Kalkınma Ajansı'nda İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, Yeşiltepe'deki Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine, Şahnahan Yeşilkonak'taki "Yeşilyurt Meslek Ediniyor AB Projesi Kapsamında Sertifika Töreni ve Kapanış Programı"na ve AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.

(Malatya/10.00/10.30/14.00/15.00/16.00)

DÜNYA

1-Irak’ta merkezi hükümet ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Kerkük)

2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.

(Myanmar)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

(AA)