Ekonomi ve siyaset gündemi - 31 Ekim 2017

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev​ tarafından Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine geçilecek, Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Erdoğan, Aliyev'in Zagulba Sarayı'nda düzenlediği aile yemeğine iştirak edecek, ardından Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket edecek.

(Bakü)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2018 yılı bütçe görüşmelerine katılacak

(TBMM/10.00)

3- AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak

(TBMM/11.30)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşacak

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu Kapanış Konferansı ve Resim Yarışması Ödül Törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Katar Sağlık Bakanı Hanan Mohammed Al Kuwari ve beraberindeki heyeti kabul edecek. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

3- TBMM'den...

- TBMM Genel Kurulunda, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) kurulmasına ilişkin kanun tasarısının görüşmeleri başlayacak.

(TBMM/15.00)

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Başbakanlık, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun 2018 yılı bütçe görüşmeleri yapılacak.

(TBMM/10.00)

- AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.15/13.30/12.30/10.30)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sheraton Hotel'deki Cezayir Büyükelçiliği Milli Gün Resepsiyonu'na katılacak.

(Ankara/19.00)

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tunus Uluslararası Tarım, Tarım Makineleri ve Balıkçılık Fuarı'nın (SIAMAP 2017) açılışına katılacak.

(Tunus/11.00)

3 -Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aylık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

4- TÜİK, yılın 3. çeyrek (temmuz-ağustos) turizm verileriyle eylül ayı dış ticaret istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA - DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da Suriye konulu 7. Astana Toplantısı’nın ikinci ve son günü takip edilecek.

(Astana)

2- İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin tek taraflı bağımsızlık ilanıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Barselona/Madrid)

3- Irak’ta merkezi hükümet ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Kerkük)

4- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.

(Myanmar)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

AA