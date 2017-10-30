Ekonomi ve siyaset gündemi - 30 Ekim 2017
30 Ekim 2017 itibariyle ekonomi ve siyasette yaşanacak önemli gelişmeleri sizler için derledik. İşte bugünün gündemi...30 Ekim 2017 Pazartesi 08:42
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Azerbaycan'a gidecek.
- Erdoğan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu" hattının açılışına iştirak edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer liderlerle Alat İstasyonu’na kadar yolculuk yapacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.
(Ankara/09.30/Bakü)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Latanya Hotel'de, Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi Projesi programına katılacak.
(Ankara/10.00)
2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bütçe ve Kesinhesap Kanunu tasarılarının geneli ile Sayıştay tezkereleri üzerinde görüşme yapılacak.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ
1- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Kazakistan’da Suriye konulu 7. Astana Toplantısı başlayacak.
(Astana)
2- Türkiye-İngiltere Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İngiltere'de temaslarda bulunacak.
(Londra)
3- İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin tek taraflı bağımsızlık ilanıyla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Barselona/Madrid)
4- Irak’ta merkezi hükümet ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(Kerkük)
5- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.
(Myanmar)
6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
AA