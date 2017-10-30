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Ekonomi ve siyaset gündemi - 30 Ekim 2017

30 Ekim 2017 itibariyle ekonomi ve siyasette yaşanacak önemli gelişmeleri sizler için derledik. İşte bugünün gündemi...

30 Ekim 2017 Pazartesi 08:42
Ekonomi ve siyaset gündemi - 30 Ekim 2017

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Azerbaycan'a gidecek.

- Erdoğan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu" hattının açılışına iştirak edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer liderlerle Alat İstasyonu’na kadar yolculuk yapacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/09.30/Bakü)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Latanya Hotel'de, Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi Projesi programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bütçe ve Kesinhesap Kanunu tasarılarının geneli ile Sayıştay tezkereleri üzerinde görüşme yapılacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kazakistan’da Suriye konulu 7. Astana Toplantısı başlayacak.

(Astana)

2- Türkiye-İngiltere Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İngiltere'de temaslarda bulunacak.

(Londra)

3- İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin tek taraflı bağımsızlık ilanıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Barselona/Madrid)

4- Irak’ta merkezi hükümet ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Kerkük)

5- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.

(Myanmar)

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

AA

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 08:42
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