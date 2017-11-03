Ekonomi ve siyaset gündemi - 3 Kasım 2017

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine, Vestel Venüs Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası ile Zorlu Meta Nikel Kobalt Tesisi açılışına, AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Manisa/14.30/16.30/18.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Keşan Belediyesi hizmet binası ve pazaryeri, Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Havsa Belediyesi arıtma tesisi ve partisinin il binası açılışlarına, Süloğlu Belediyesi çok amaçlı kültür merkezi ve içme suyu şebekesi, Edirne Belediyesi toplu açılış ve temel atma törenlerine katılacak.

(Edirne/11.00/12.30/14.00/17.30/15.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarının açılış törenine iştirak edecek.

(Gaziantep/10.00)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CVK Park Bosphorus Hotel'de, İslam İşbirliği Teşkilatı Kadından Sorumlu Konferans Dönem Başkanlığını yürüten Bakanlığı tarafından "Ally for Future" adıyla düzenlenen Genç Kadınlar Liderlik Eğitim Programı'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

3- Şehitlerimizi uğurluyoruz

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 6 asker ve 2 güvenlik korucusu, memleketlerinde son yolculuğuna uğurlanacak.

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şehit Erhan Karaca'nın merkez ilçe Kıran köyünde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(Zonguldak/12.39/Samsun/12.39)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği ve Antakya Belediyesini ziyaret edecek, Belediyenin kentsel dönüşüm alanında inceleme yapacak ve yıkım çalışmalarının başlatılması programına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(Hatay/13.30-17.00)

5- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Karaman ve Mersin'de DSİ tesisleri toplu temel atma ve gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım merasimlerine katılacak, ziyaret ve temaslarda bulunacak.

(Karaman/08.40-11.00/Mersin/14.00-15.30)

6- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Sheraton Otel’de 3. Turizm Şurası sonrasında düzenleyeceği basın toplantısında şura kararlarını açıklayacak.

(Ankara/16.30)

7- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma, Deni̇zci̇li̇k ve Haberleşme Bakanlığı ile bağlı kurumların 2018 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ekim ayında üretici-market fiyatlarındaki değişim ile et ve süt ürünlerinde üreticinin yaşadığı sıkıntılara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.45)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin tek taraflı bağımsızlık ilanıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Barselona/Madrid)

2- Irak’ta merkezi hükümet ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Kerkük)

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.

(Myanmar)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

AA