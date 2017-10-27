Ekonomi ve siyaset gündemi - 27 Ekim 2017

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin açılış törenine katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.30)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde yeni atanan büyükelçileri kabul edecek, Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin açılış törenine katılacak.

- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli'yi kabul edecek, AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.45/13.30/14.00/15.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund'u kabul edecek, Türkiye Barolar Birliğinde yapılacak "Türkiye Barolar Birliği Onur Ödülü"nün avukat Hüsamettin Cindoruk'a takdim törenine katılacak.

(Ankara/13.00/19.00)

4- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kale Düğün Salonu'nda merkez ilçe muhtarlarıyla bir araya gelecek, Cuma Pazarı Kapalı Pazar Yeri'nin açılışını yapacak, Koyulhisar ilçesi Kızılelma Köyü'nü ziyaret edecek.

(Sivas/09.30/11.00/15.00)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, temel atma ve sertifika dağıtım merasimlerine katılacak, Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında fidan dikecek Eroğlu, Kırşehir Belediyesi Güzler Evcil Hayvanlar Parkı ve Piknik Alanı'nın açılışını gerçekleştirecek.

(Nevşehir/Kırşehir/08.40-17.00)

3- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Üsküdar Üniversitesi Akademik Yılı açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği 6. Ulusal Gemi ve Yat Tasarımı Yarışması ödül törenine katılacak.

(İstanbul/20.00)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye-Kosova İş Forumu'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Karakurt-Erzurum il sınırı bölünmüş yolun temel atma töreni ile 3. Uluslararası Ebü'l-Hasan el-Harakani Sempozyumu'na katılacak.

(Kars/10.00/14.00)

4- Merkez Bankası, eylül ayı uluslararası rezervler ve Döviz likiditesini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

5- Merkez Bankası, ağustos ayı konut fiyat endeksine ilişkin bilgileri paylaşacak.

(İstanbul/14.30)

6- TÜİK, 2017 yılı bitkisel üretim 2. tahminini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DIŞ DİPLOMASİ

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile görüşecek.

- Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ve Çocuk Köyü’nü ziyaret edecek Bakan Kaya, Elişi Kooperatifi üyesi hanımlarla buluşacak Lapta Huzurevi'nde yaşlılarla bir araya gelecek.

(Lefkoşa/Lapta)

2- Irak'ın Kerkük kentinin, merkezi hükümete bağlı güçlerce alınması sonrası yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Kerkük)

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.

(Myanmar)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

(AA)